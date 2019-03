Sosialisteille ennustetaan jättitappiota EU-vaaleissa

Euroopan parlamentti on julkistanut uuden paikkalaskelman toukokuun lopulla pidettävistä EU-vaaleista. Laskelma pohjautuu useisiin jäsenvaltioissa toteutettuihin mielipidemittauksiin, joista tuoreimmat on kerätty helmikuun lopulla.

Kantar Public -tutkimusyhtiön tekemän arvion mukaan sosialistien ja demokraattien ryhmä (S&D) tulee menettämään noin 27 prosenttia edustajistaan. Europarlamentaarikkojen määrä putoaisi näin ollen nykyisestä 186:sta 135:een.

Vihreiden paikkamäärä supistuisi kolmella europarlamentaarikolla 49:ään. Liberaalien ALDE-ryhmä saisi puolestaan varsin hyvän tuloksen ja kasvaisi seitsemällä edustajalla 75 europarlamentaarikkoon.

Myös konservatiivien EPP-ryhmän ennustetaan menettävän paikkojaan. Laskelman mukaan EPP-meppien määrä putoaa kevään vaaleissa 217 europarlamentaarikosta 181:een.

EU-skeptisten ja populististen puolueryhmien odotetaan kasvattavan kannatustaan toukokuun 23.-26. päivänä järjestettävissä vaaleissa. ”Muu”-kategoriaan on sisällytetty sellaiset uudet puolueet ja poliittiset liikkeet, jotka eivät ole vielä julkistaneet tulevaa parlamenttiryhmittymäänsä.

Britannian EU-eron vuoksi seuraavaan parlamenttiin valitaan 705 meppiä eli 46 aiempaa vähemmän.

Parliament has released the second seat projections, based on a cross-section of national polls, for the composition of the next European Parliament.

Read more ➡️ https://t.co/xBdLin2Ian pic.twitter.com/SvL1fz9JW0

— European Parliament (@Europarl_EN) March 1, 2019