”Sosialismia” – rankka mainos raivostutti demokraatit

Washington Examiner uutisoi viimeviikkoisen USA:n demokraattien presidenttiehdokkaiden väittelyn sivujuonteesta, joka on suututtanut puolueen kannattajia pahasti.

Entisen republikaanisen kongressiehdokas Elizabeth Hengin ryhmän 30 sekunnin video mainoskatkolla varasti paljon huomiota tentiltä.

Video alkaa demokraattien vasemmistolaisen kongressiedustajan Alexandra Ocasio-Cortezin kuvalla, joka syttyy palamaan.

– Nämä ovat sosialismin – ja tietämättömyyden kasvot, Elizabeth Heng sanoo videolla.

Palavan kuvan alta siirrytään kuviin Kamputsean sisällissodasta, josta Hengin isä pakeni 1970-luvulla.

– Tunteeko Alexandria Ocasio-Cortez sosialismin kauhut? Minun isäni oli minuuttien päässä kuolemasta Kamputseassa ennen kuin pakkoavioliitto pelasti hänen henkensä. Sitä on sosialismi. Pakotettua tottelemista. Nälänhätää.

– Minun kasvoni ovat vapauden kasvot. Minun ihoni ei ole valkoinen. En ole törkeä, rasisti enkä sosialisti. Olen republikaani, Heng päättää.

Alexandra Ocasio-Cortez twiittasi mainoksen olleen ”rakkauskirje republikaanien valkoisen ylivallan puolesta”.

Know that this wasn’t an ad for young conservatives of color – that was the pretense.

What you just watched was a love letter to the GOP’s white supremacist case. https://t.co/zvp1EB02c5

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) September 13, 2019