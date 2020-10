Sosiaalisen median kauhea puoli  – nämä ovat ensi neuvot

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Nettiasiantuntijat soittavat hälytyskelloa omista luomuksistaan.

Netflix-dokumenttielokuvassa The Social Dilemma on haastateltu muun muassa Facebookin, Instagramin, Twitterin Googlen, Youtuben, Applen, Pinterestin ja Gmailin tuotteiden entisiä avainhenkilöitä. He ovat paitsi ylpeitä myös vakavasti kauhuissaan siitä, mitä ovat tehneet.

Sosiaalisella medialla on heidän mukaansa syvästi vaarallinen puolensa. Se syntyy digiriippuvuudesta, valeuutisista, Iso Veli -jättitietokoneesta ja kuplista.

CBS:n näistä varjopuolista haastattelema Facebookin ex-johtaja Tim Kendall sanoo dokumentissa, että helposti unohdetaan näiden työkalujen eli somen tehneen maailmaan upeita asioita.

– Olemme olleet naiiveja kolikon kääntöpuolen suhteen, hän kuitenkin huomauttaa.

Muut asiantuntijat kuvaavat somea dokumentissa näin:

– Ne elävät omaa elämäänsä, jota ei tarkoitettu. Ne erottavat ihmisiä syvästi toisistaan.

– On luotu järjestelmä, joka edistää virheellistä tietoa. Ei siksi, että sitä haluttiin, vaan koska väärä tieto tekee yhtiöille enemmän rahaa kuin totuus. Totuus on tylsää.

Some vahvistaa virheellisiä tietoja esimerkiksi koronasta miljoonilla luetuilla valeuutisilla.

– Se on disinformaatiolla tulosta -bisnesmalli, valetiedosta voittoa. Rahaa tehdään sitä enemmän, mitä enemmän sallitaan sääntelemättömiä viestejä kenelle tahansa.

– Jos kaikilla on oikeus omiin faktoihinsa, ei tarvita kompromisseja eikä yhteistyötä. Ei tarvita edes vuorovaikutusta.

– Jos jatkamme 20 vuotta, tuhoamme sivilisaatiomme tietämättömyydellä.

– Asia on hämmentävä, koska se on samanaikaisesti utopia ja dystopia.

– Luodessamme tykkää-painiketta motivaationamme oli levittää positiivisuutta ja rakkautta. Ketju tähän päivään, jolloin teinit masentuvat vähäisistä tykkäyksistä tai politiikka polarisoituu – emme nähneet sitä.

– Kuulostaa hullulta, että meidän on muutettava kaikki, mutta se on tehtävä.

Some-perustajilta kysytään dokumentin lopussa välittömiä neuvoja. Näin he vastaavat:

– Olen poistanut puhelimestani sovelluksia, jotka tuntuvat tuhlaavan aikaani. Kaikki some-sovellukset, uutissovellukset, ja kaikki värinähälytyksiä antavat sovellukset jotka eivät ole tärkeitä ja ajankohtaisia minulle.

– Vähennä saamiasi ilmoituksia.

– Sammuta ilmoitukset.

– Laitan ne kaikki pois päältä.

– En enää käytä Googlea vaan Qwantia.

– Älä koskaan katso Youtubessa suositeltua videota. Valitse aina itse.

– Kymmeniä Chromen laajennuksia voi poistaa.

– Ennen kuin jaat, tarkista lähde ja tee vielä ylimääräinen Google-haku.

