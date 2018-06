Sosiaali- ja terveysalalla kesäajan sijaispula pahentunut

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyn mukaan alan kesäajan sijaispula on pahentunut vuosi toisensa jälkeen.

Tehy on kerännyt jo vuodesta 1991 alkaen tietoa kesäajan toiminnasta sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla. Kyselyssä selvitetään erityisesti kesäajan sulkuja, työjärjestelyitä ja sijaistilannetta.

Tämän vuoden kyselystä käy ilmi, että sijaisten saatavuus tuottaa ongelmia. Jopa 70 prosenttia vastanneista ilmoitti vaikeuksista saada sijaisia. Viime vuonna noin puolet vastaajista ilmoitti, että sijaisia on vaikea saada. Joidenkin vastaajien mukaan kaikki halukkaat pyritään palkkaamaan, sillä koulutettuja sijaisia on vaikea saada.

– Tämä aiheuttaa haasteita työvuorosuunnittelulle ja perehdytykselle. Opiskelijoilta voi esimerkiksi puuttua tarvittavat lääkeluvat ja laillistettujen ammattihenkilöiden sijaisena toimiessaan he eivät voi yksin olla vastuussa potilaista työvuorossa, sanoo selvityksen toteuttanut Tehyn kehittämispäällikkö Kirsi Markkanen.

Erityisesti on pulaa sairaanhoitajista ja lähihoitajista. Sijaisiksi palkataan aiemmin sijaisuuksia tehneitä henkilöitä, opiskelijoita sekä vastavalmistuneita, myös eläkeläisiä ja työttömiä rekrytoidaan.

Markkasen mukaan sosiaali- ja terveysalan työpaikkojen kannattaa nyt tosissaan kiinnittää huomiota vetovoimaisuuteen ja maineeseen.

– Sijaispula on niin kova, että käytännössä esimerkiksi alan opiskelijat voivat valita, mihin he menevät töihin. Työvoimasta siis kilpaillaan ja siksi on tärkeä huolehtia alan ja työpaikkojen vetovoimasta, mikä myös ennaltaehkäisee vakinaisen henkilöstön halukkuutta alan vaihtoon. Kunnolliset työolot ja palkkaus sekä hyvä johtaminen ovat tässä avainasemassa.

Tämän vuoden kyselyyn saatiin 146 vastausta, jotka koskivat 71 eri työnantajan työpaikkaa. Kesäajalla selvityksessä tarkoitetaan ajanjaksoa 1.5.–30.9.. Toiminnan supistamisesta tai kesäsuluista omassa organisaatiossa ilmoitti kaksi kolmasosaa vastaajista. Yli kolmannes (38 %) puolestaan ilmoitti, että heidän organisaatiossaan ei ole lainkaan toiminnan sulkuja tai vähentymistä.

Useimmiten toimintojen sulut kestävät keskimäärin 4–6 viikkoa. Supistukset koskevat useimmiten neuvolatoimintaa, fysioterapiapalveluita, suunterveydenhuoltoa sekä lääkäri- ja sairaanhoitajavastaanottoja. Supistusten ulkopuolella ovat kotisairaanhoito sekä pitkäaikaishoito sekä päivystys.

Supistusten ja sulkujen pääasialliset syyt ovat kuten aiempinakin vuosina henkilökunnan vuosilomat ja palvelujen kysynnän supistuminen. Joidenkin vastaajien työpaikoilla myös pula hoitohenkilöstöstä ja lääkäreistä aiheuttaa supistusten tarvetta.