Sorruimme tähän virheeseen keväällä, myöntää Mika Salminen HS:lle

THL-johtajan mukaan ”sorruimme kuuntelemaan WHO:ta liian tarkkaan”.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen kertoo Helsingin Sanomille, että hän ja muutkin suomalaiset asiantuntijat turhautuivat Maailman terveysjärjestö WHO:n toimintaan pandemian alkumetreillä. Pandemian julistamisessa terveysjärjestö näytti ilmiselvästi viivyttelevän.

– Olemme WHO:n puolella, ja se on Suomelle tärkeä toimija. Silti se on läpipoliittinen instituutio. Pääjohtaja ja aluejohtajat on poliittisesti valittuja, ja heidän taustallaan on vaikuttajatahoja. Ei saa olla naiivi. Kaikkia järjestön viestejä pitää osata tulkita, Salminen sanoo.

Suomen terveysviranomaiset ihmettelivät, miksi kesti kummallisen kauan, että WHO:n edustaja sanoi ääneen viruksen tarttuvan ihmisestä ihmiseen.

Järjestön hätätilakomiteakin joutui kokoontumaan kaksi kertaa, ennen kuin se sai päätettyä, onko koronaviruksen aiheuttama tilanne kansainvälinen hätätila. Maailmanlaajuisen covid-19-tautipandemian WHO julisti 11. maaliskuuta. Tuolloin tauti oli todennäköisesti levinnyt Suomessakin piilossa jo viikkoja.

– Sorruimme kuuntelemaan WHO:ta liian tarkkaan. Ehkä olimme sen takia liian varovaisia omissa arvioissamme. Emme olisi itse olleet niin rauhoittelevia, jos WHO olisi sanonut asiat suorempaan, Salminen toteaa Helsingin Sanomille.

Kaksi WHO:n viestiä turhauttivat Salmista erityisesti. Ensimmäinen liittyi Kiinaan. Kun WHO:n edustajat kävivät Kiinassa Wuhanissa opintomatkalla, seurasi Kiinan toimien superylistystä. Järjestö sanoi, että tehkää vain niin kuin Kiina tekee.

– Turhautti valtavasti, sillä ei yksipuoluejärjestelmän toimia noin vain kopioida länsimaiseen demokratiaan, Salminen toteaa.

Toiseksi häntä hämmästytti WHO:n pandemian pysäyttämislinja.

– He eivät koskaan sanoneet, että pankaa terveydenhuoltonne varautumaan pandemiaan. Sen sijaan sanottiin, että pandemia pysäytetään,Salminen sanoo.