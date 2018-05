Some raivosi Donald Trumpille lapsista häkeissä. Mutta, pieni ongelma

Valokuvat olivatkin Barack Obaman kaudelta.

Sosiaalisessa mediassa on nähty amerikkalaisten demokraattivaikuttajien ja toimittajien tunteikas joukkotuomitseminen presidentti Donald Trumpin maahanmuuttopolitiikalle. Episodi alkoi Azcentral.comin uutisesta, joka kertoi kadonneista maahantulijalapsista.

Uutisen kuvassa kaksi lasta oli majoitettu häkkiin.

Presidentti Barack Obaman puheenkirjoittajana tunnettu Jon Favreau kehotti twitterissä seuraajiaan katsomaan kuvia. Favreau julisti, että Donald Trumpin hallinnon pakottaminen palauttamaan lapset vanhemmilleen on nyt ainoa merkityksellinen asia.

Entinen Los Angelesin pormestari Antonio Villaraigosa twiittasi kuvan jättävän hänet sanattomaksi.

– Tämä ei ole sitä mitä me olemme kansakuntana, Villaraigosa julisti.

CNN:n toimittaja Hadas Gold twiittasi häkkikuvan tekstillä ”ensimmäiset kuvat erotetuista siirtolaislapsista keskuksessa”.

Myös lukuisat muut toimittajat ja aktivistivaikuttajat pauhasivat kuvasta, joka nyt levisi viraalina.

Azcentral.com oli pakotettu julkaisemaan lisäselvityksen.

– Kuvat lapsista siirtolaiskeskuksessa ovat lähteneet viraaleiksi sosiaalisessa mediassa. Valokuvat ovat vuodelta 2014. Ne postattiin alun perin azcentralin artikkelissa yksin tulleista siirtolaislapsista, jotka kuljetettiin keskukseen Arizonassa, julkaisu oikaisi.

Valokuvat olivatkin siis Barack Obaman hallintokauden ajalta.

Jon Favreau deletoi alkuperäisen twiittinsä, Selitystwiitissään hän totesi yhä Trumpia syyttäen, että 2014 ”hallinnon haasteena oli yhdistää yksin rajalle tulleita lapsia perheen tai turvallisen yhteyden kanssa. Tänään, vuonna 2018, hallinto LUO yksin olevia lapsia repimällä heitä rajalla irti perheistään”.

Antonio Villaraigosa deletoi twiittinsä. Hänen mukaansa ”avainkysymys ei ole milloin se alkoi, vaan milloin se loppuu”.

Hadas Gold deletoi alkuperäisen twiittinsä. Hänen selityksensä mukaan se oli antanut mielikuvan valokuvien tuoreudesta.

Hello @antonio4ca Why did you delete this tweet? Is it because this was 2014 and you are no longer outraged because who this all happened under? Are you no longer speechless? Help explain, thanks. pic.twitter.com/Qe8Pr9Zac1 — Stephen Miller (@redsteeze) May 28, 2018

Do you still want to get these kids back to their families as fast as humanly possible? pic.twitter.com/ukmgEBabMX — WG (@wyattgrazier) May 28, 2018

Deleted previous tweet because gave impression of recent photos (they’re from 2014) — Hadas Gold (@Hadas_Gold) May 27, 2018

Democrats mistakenly tweet 2014 pictures from Obama’s term showing children from the Border in steel cages. They thought it was recent pictures in order to make us look bad, but backfires. Dems must agree to Wall and new Border Protection for good of country…Bipartisan Bill! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2018