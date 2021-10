”Some on tärkeä roskaväen kurissa pitämiseksi”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Teemu Keskisarjan mielestä sosiaalinen media estää kadulla riehumista.

Historiayrittäjä Teemu Keskisarja luonnehtii sosiaalista mediaa alla näkyvässä Heikelä & Koskela 23 minuuttia -ohjelmassa. Hän sanoo olevansa lopen kyllästynyt virteen, jonka mukaan Suomi ei olisi päässyt sinuiksi sisällissodan kanssa.

Juontaja kysyy (13:00) Keskisarjalta äskeisistä mielenosoituksista, joissa toisaalla oli Soldiers of Odin pilottitakkeineen ja toisella puolella katua Natsit v—-n stadista -ryhmä. Juontaja aprikoi, eivätkö sadan vuoden takaisen sodan jakolinjat sittenkin ole yhä syvällä.

– Kaikki tuo tapahtuu höpö höpö -kirjoittelun tasolla ja maksimaalisesti lipun liehuttamisen (tasolla), Teemu Keskisarja kuittaa.

– Some on sirkushuvi, hyvin tärkeä rahvaan ja roskaväen kurissa pitämiseksi. Juuri siitä syystä, että noilla äsken mainitsemillasi ryhmillä on niin paljon tekemistä sosiaalisessa mediassa, siellä epäkulttuurin parissa, niin hyvin harva jaksaa tänä päivänä lähteä kadulle riehumaan, Keskisarja jatkaa.

Historioitsija miettii, että jos some ja netti joskus luhistuu ”ja tämä tyydytyskanava tukkiutuu, niin silloin veri roiskuu ja siskot veikot joutuvat oikeasti tekemisiin toistensa kanssa”.

Hän korostaa rahvas-termin olevan hyvin arvostava sana työtä tekevästä luokasta, ja siksi puhuvansa sen sijaan roskaväestä