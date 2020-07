Some-mysteeri: Kuka on Ebidemiologi Kalmanen?

Twitterin omien ’lauma suoja analyysien’ takana vaikuttaa olevan todellinen tietäjä.

Verkkouutiset kertoi 1.6.2020 jutussaan twitteriin ilmestyneestä Ebidemiologi Kalmasesta. Parodiatili tekee rankkaa pilkkaa korona-ajan niin sanotuista asiantuntijoista, jotka analysoivat ”Ebi- ja bandemian luonnollista kulkua”.

– Is bränd of virus called FinSARS-CoV-2. Very much differönt from orignal: not can fly, not can find in aerport, not can be stop by mask (only sleeve help), cause mild flu only, not destroy internal organism, react only to GSK vaxin, Kalmanen kertoo selkeällä englannilla.

– Yes, evrione els in world crazy. Tegnell only person wit right mind. He said so and he only sane person left in wörld, so he must bee rigth. One person die for hundred to begom immuun for few month is small preis to pay.

Ebidemiologin tunnusmerkkejä ovat yhdys sana vaikeudet. Hän on kuitenkin monista tuntomerkeistä päätellen alan todellinen asiantuntija.

Tilin seuraajina on professoritasonkin lääkäreitä ja tutkijoita, jotka selvästi mielissään käyvät usein aktiivistakin keskustelua huumorihahmon kanssa.

Kalmanen on saanut twitter-kaverikseen ”ruotsalaisen” Anders Dödnellin, joka kertoo, että ”jag är Svenskan johtava korona expert. Pidän suomilaisista ja saunomisesta kin”. Myös naishahmo nimeltä Vanha-Virsi Harhala kuuluu porukkaan.

Twitter-asiantuntijoiden riemun aiheena ovat olleet muun muassa risteilyt.

– Minun mielestä @TallinkSilja ja @vikingline_fi och @vikingline_se voi anttaa tukea, jotta voissivat tilata paljon ihmisiä vetäviä artisteja. Ihania lauma suoja risteilyjä kaikille!, Anders Dödnell twiittasi.

– Hyvin on kuitenkin talous saatu tukahdutettua vaikka ebidemiaa ei, Kalmanen kommentoi Ruotsin onnistumista.

Risteilyjen paluu sai Kalmasen jopa runolliseksi, kun niillä ilmeni koronamatkustajia. Hän on huomauttanut, että lauma suoja on Ruotsin tärkeimpiä vienti tuotteita nyt ja ettei Titanickaan uponnut kuin kerran:

Hummeria ja tanssia, Coronaa ja SARSsia.

Salsaa ja valssia, tilataan varalta ambulanssia.

Toinen aalto mereltä, yskä maistuu vereltä.

Miten olisi arvannut, olisi kristalli pallon tarvinnut.

Kenellä on vastuu, kun laumapaattiin astuu?

Tässä osittain @dodnell’in puolestakin tilanne katsaus Coronasta sekä Suomen että Ruotsin osalta, kun muut tahot näitä eivät tee viikon loppuisin. pic.twitter.com/y040XklRSo — Ebidemiologi Kalmanen ️ 🦠 (@EKalmanen) July 5, 2020

Joo siis ihan käsittämätöntä mitenkä The WHO ja EC/DC on ottaneet tehtäväkseen spämmätä meidän sähkö posteja kaikella Corona aiheisella. Pysyisivät siinä musiikki bisneksessä vaan. — Ebidemiologi Kalmanen ️ 🦠 (@EKalmanen) July 5, 2020

HUOM! Ohje keuhko kuvaajille. Valotus arvot kohdalleen, Corona näyttää aiheuttavan yli valotusta. Palaa lähes puhki koko kuva. https://t.co/yN0nJBkNxW — Ebidemiologi Kalmanen 🏳️ 🦠 (@EKalmanen) July 12, 2020