Somalinkielisillä Helsingissä lähes 200 tartuntaa

Koronatartuntoja on yhdeksän kertaa enemmän kuin helsinkiläisillä keskimäärin.

Helsingin kaupungin tiedotteen mukaan koronavirustartunnat somalinkielisten keskuudessa ovat lähteneet pääkaupungissa selkeään kasvuun.

Tiedotteen mukaan somalinkielisillä on todettu tähän mennessä lähes 200 tartuntaa. Käytännössä 1,8 prosentilla somalinkielisestä väestöstä on todettu koronatartunta, kun keskimäärin helsinkiläisten keskuudessa vastaava luku on 0,2 prosenttia.

Kaupunki ja HUS toteavat olevansa huolissaan viimeaikaisesta kehityksestä ja voimistavansa keinojaan tartuntojen hillitsemiseksi.

Tiedotteen mukaan Helsinki ja HUS ovat seuranneet tiiviisti etenkin Tukholman somalinkielisten keskuudessa raportoitujen koronavirustartuntojen kehittymistä. Aiemmin Helsingissä ei ole ollut havaittavissa vastaavaa merkittävää tartuntojen kasautumista, mutta nyt tartunnat ovat alkaneet nopeasti lisääntyä.