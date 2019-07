Somaliassa tuhoisa terrori-isku

Somaliassa on tehty tuhoisa itsemurhapommi-isku ja aseellinen hyökkäys Cascaseey-hotelliin Kismaajon satamakaupungissa Jubamaalla, Etelä-Somaliassa. Iskun tekijäksi on ilmoittautunut islamistinen terroristijärjestö al-Shabaab.

– Uskonsoturit suorittivat marttyyrihyökkäyksen hotelliin, joka kestitsi Jubamaan luopiovirkamiehiä, ilmoitti al-Shabaab brittiläisen The Guardianin mukaan.

Paikallisia poliitikkoja ja klaanipäälliköitä oli kokoontunut keskustelemaan järjestettävistä autonomisen Jubamaan presidentinvaaleista. Kuolleiden joukossa on myös toimittajia ja paikallispoliitikko sekä Kenian, Kanadan, Yhdysvaltojen, Britannian ja Tansanian kansalaisia.

Räjähteillä varustettu auto ajoi hotellia päin, jonka jälkeen raskaasti aseistautuneet islamistit hyökkäsivät hotelliin. Silminnäkijöiden mukaan paikalla on vallinnut täysi kaaos. Viranomaisilta kesti useita tunteja vallata hotelli takaisin. Neljän terroristin ilmoitetaan surmatun.

Terroristiverkosto al-Qaidaan kuuluva al-Shabaab pitää hallussaan Etelä-Somaliaa, mutta Kismaajon kaupunki on maan keskushallinnon alaisuudessa. Islamistijärjestö on käynyt reilun vuosikymmenen maan keskushallintoa vastaan.

In pictures from the scene ( #AsAsey hotel) in Kismayo after Al-Shabaab storm.

#Somalia Local sources confirm Briton, Canadian, Americans among at least 26 dead in AQ/al Shabaab attack against Asasey hotel in #Kismayo also causing more than 50 injured yesterday

