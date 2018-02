Osmo Soininvaara: Juhana Vartiainen on ilmiselvä demari

Ex-kansanedustajan mielestä kokoomus ei edusta markkinataloutta vaan ”pro business” -ajattelua.

Ex-kansanedustaja Osmo Soininvaara (vihr.) sanoo, että kansanedustaja Juhana Vartiaisen (kok.) maine kovana oikeistolaisena on väärä. Hän kirjoittaa blogissaan, että Vartiainen ja kansanedustaja Elina Lepomäki (kok.) kuuluvat kokoomuksen pro market -siipeen.

– He ovat saaneet nopeasti maineen oikean äärilaidan kulkijoina, mikä erityisesti Juhana Vartiaisen kohdalla on aivan väärä tulkinta. Juhana on yhteiskunnallisilta tavoitteiltaan ilmi selvä demari, edelleen, Soininvaara kirjoittaa.

Hän kertoo arvioivansa blogissaan kaikki puolueet. Kokoomus aloittaa sarjan.

Soininvaaran mielestä Suomesta puuttuu puolue, joka ajaisi markkinataloutta.

– Tämä rooli kuuluisi luonnostaan kokoomukselle, mutta kokoomus ei sitä tehtävää täytä. Puolue ei ole pro market -puolue vaan pro business -puolue.

Ero näkyy hänen mielestään esimerkiksi siinä, että business-puolue vuokraa kunnan tontin alihintaan ”sopivalle” toimijalle, mutta markkinapuolue ottaa korkeimman mahdollisen hinnan.