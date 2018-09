Vaikuttiko Soini-kohu puolueiden kannatuksiin?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tutkimusjohtaja ei usko, että ulkoministerin luottamusäänestyksen vaikutukset näkyisivät vielä kannatusmittauksissa.

Kohu ulkoministeri Timo Soinin (sin.) luottamusäänestyksen ympärillä tuskin näkyy vielä puolueiden saamissa kannatusluvuissa, arvioi viestintätoimisto Ellun Kanojen tutkimusjohtaja Jukka Manninen Verkkouutisille.

Tuoreimman Alma-kyselyn tuloksista Verkkouutiset kertoo tässä jutussaan. Tietoykkönen toteutti kyselyn Alma Median toimeksiannosta puhelinhaastattelujen ja internetkyselyjen yhdistelmänä 14.9.−27.9. eli osin samaan aikaan, kun keskustelu ulkoministerin ympärillä kävi kuumana.

Haastatteluita tehtiin 1420. Tietoykkösen tutkimuspäällikkö Juha Määttäsen mukaan tutkimusajankohta ja haastatteluiden määrä on sellainen, että jos vaikutuksia olisi ollut, ne voisivat kyselyn tuloksissa näkyä.

Manninen ei näe, että vaikutukset olisivat nähtävillä näin nopeasti.

− Yhdestä tai kahdesta seuraavasta kannatusmittauksesta voitaisiin ehkä tehdä johtopäätöksiä. Tällöinkin ehtii tulla uusia tapahtumia, jotka sotkevat kuviota, Manninen sanoo.

− On myös huomioitava, että nyt tehdyn kyselyn tulosten erot edelliseen vastaavaan ovat hyvin pieniä, hän lisää.

Manninen arvioi, että yksittäinen tapaus ei välttämättä vaikuta monen äänestäjän äänestyspäätökseen.

− Suuri osa äänestäjäkunnasta on sellaista, joille se puolue, jota vaaleissa äänestetään, on vakiintunut. Näiden äänestäjien puoluekanta muuttuu yleensä useiden tapahtumien seurauksena. Sitten on se pienenmpi osa äänestäjäkuntaa, jolla puoluevalinta vaaleissa vaihtelee. Heidän äänestyspäätökseensä saattaa myös tällaisella yksittäisellä tapauksella olla vaikutusta, Manninen sanoo.