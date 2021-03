Söikö lemmikkisi jotain sopimatonta? Toimi näin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Eläinlääkäri antaa vinkit, miten toimia epäillyissä myrkytystilanteissa.

Keväisin lemmikkien omistajat ottavat tavallista enemmän yhteyttä eläinlääkäriin liittyen lemmikkieläimen vatsa-oireisiin.

Mustin ja Mirrin eläinlääkärin Eva Kaistin mukaan keväällä ilmenee myös ”myrkytyshysteriaa”, jolloin lemmikinomistajat pelkäävät lemmikkinsä syöneen ulkona jotain vaarallista kuten ulostetta.

– Jos lemmikki syö ulostetta, neuvon seuraamaan tilannetta. Jos lemmikki oksentaa, sille ei tulisi antaa 45 minuuttiin vettä eikä tuntiin ruokaa, sillä vatsan pitää antaa toipua. Sen jälkeen annetaan pieniä annoksia helposti sulavaa ruokaa, kuten pitkään keitettyä riisiä. On myös tärkeää huolehtia nesteytyksestä. Koiraa voi tarvittaessa houkutella juomaan makuvettä, eli hyvin laimeaa lihaliemivettä. Jos nämä konstit eivät paranna koiran kuntoa, ota yhteyttä eläinlääkäriin. Vuorokausi vedettä on liian pitkä aika, Kaisti ohjeistaa tiedotteessa.

Tämän vuoksi olisi tärkeää, että lemmikinomistajat siivoaisivat lemmikkinsä jätöksen luonnosta. Luontoon jäävät ulosteet eivät ole pelkkä esteettinen haitta vaan pahimmillaan terveysriski muille eläimille.

Kaisti antaa lemmikinomistajalle myös vinkit, miten toimia, mikäli epäilee lemmikin syöneen jotain myrkyllistä tai muuta vaarallista.

– Eläinlääkärin on hyvin vaikea ottaa kantaa tilanteen vakavuuteen, jos lemmikki on oireeton eikä omistajalla ole tietoa mitä ja milloin lemmikki on mahdollisesti syönyt. Ohjeeni onkin: ota kuva epäilyttävästä esineestä, tutki ja ota tarvittaessa kakkapussilla mukaan lisätutkimuksia varten. Vähintään siivoa se luonnosta pois, etteivät muut eläimet syö sitä.

Ajoittain luonnossa esiintyy koirille tarkoitettuja syöttejä, jotka sisältävät myrkkyä tai nauloja. Tarkoituksena on vahingoittaa eläintä. Näissä tapauksissa Kaisti ohjeistaa olemaan välittömästi yhteydessä poliisiin.

– Jos omistaja on nähnyt lemmikin syövän esimerkiksi syötin, jossa on myrkkyä tai nauloja, on syytä ottaa heti eläinlääkäriin yhteyttä. Asiasta täytyy tehdä myös poliisille rikosilmoitus.

Lisäksi Kaisti muistuttaa, että oireinen lemmikki tarvitsee ensisijaisesti lepoa, nestettä ja ruokaa. Koiran vedentarve on 50 millilitraa per lemmikin painokilo eli esimerkiksi kymmenenkiloinenkoira tarvitsee puoli litraa nestettä vuorokaudessa.

Makuvesi tehdään liottamalla puolikas lihaliemikuutio litraan vettä. Pienet ruokamäärät voi tarjoilla myös runsaassa nesteessä, jolloin lemmikki saadaan juomaan syömisen yhteydessä.