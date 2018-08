Lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn halutaan varoja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusnaisten puheenjohtaja vaatii hallitukselta toimia lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi ja uhrien auttamiseksi.

Sosiaali- ja terveysministeriön, sisäministeriön sekä oikeusministeriön työryhmä on määrä julkaista elokuun lopulla ehdotukset, miten perheväkivaltaan voidaan puuttua entistä tehokkaammin. Kansanedustaja Sofia Vikmanin mielestä on tärkeää, että työryhmän ehdotusten toteuttamiseen varataan budjettiriihessä riittävät resurssit.

– Hienoa, että ministerit ovat tarttuneet tähän räikeään, erityisesti naisiin kohdistuvaan ihmisoikeusongelmaan. Yhteisen tahtotilan lähisuhdeväkivallan pysäyttämiseksi on näyttävä riittävinä panostuksina myös tulevan vuoden valtion budjetissa, hän sanoo.

Amnestyn ja Ensi- ja Turvakotien Liiton mukaan joka kolmas suomalaisnainen on joutunut kumppaninsa pahoinpitelemäksi ja arviolta 50000 suomalaisnaista kokee seksuaalista väkivaltaa vuosittain.

Väestöliiton mukaan 16 prosenttia suomalaismiehistä on joutunut puolisonsa väkivallan tai uhkailun kohteeksi. Kynnys ilmoittaa viranomaiselle läheisen tekemästä väkivallasta on korkea, ja merkittävän osan tapauksista arvioidaankin jäävän piiloon.

– Suomi on monella mittarilla turvallinen maa. Koti on kuitenkin yhä monelle turvaton paikka. Sen lisäksi, että turvaamme lähisuhdeväkivallan uhrien palvelut, on toimittava tehokkaasti uusien väkivaltatilanteiden ehkäisemiseksi, Vikman sanoo.

Vikmanin mukaan tarvitaan nykyistä toimivammat ja tehokkaat palveluketjut, jotka paitsi auttavat uhria myös tunnistavat ja ehkäisevät väkivaltatilanteita jo etukäteen.