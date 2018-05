Sofia Vikman selvittäisi kansalaispalveluksen käyttöönoton

Kansanedustaja Sofia Vikman (kok.) haluaa seuraavan hallituksen selvittävän kansalaispalveluksen käyttöönottoa.

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta MTS:n puheenjohtajana toimiva Sofia Vikman esitti kiitoksensa Elisabeth Rehnille ja Bank of Ideas -ajatuspajalle kansalaispalvelusta koskevan selvityksen tekemisestä selvityksen julkistamistilaisuudessa Säätytalolla keskiviikkona.

– Kansalaispalvelus kokonaisturvallisuuden tueksi -selvitys on tärkeä keskustelunavaus asepalveluksen tulevaisuutta ja mahdollista kansalaispalvelusta koskevaan keskusteluun. Se on ansiokas vastaus kansalaispalvelusta koskevan tiedon tarpeeseen. Riittävän laajan yhteisen kansallisen tahtotilan löytäminen on tärkeää, kun kyse on isosta puolustustamme koskevasta uudistuksesta. Tähän keskusteluun toivon nyt myös puolueita aktiivisesti mukaan, sanoi Vikman.

Hän muistutti, että Suomen Puolustusvoimat täyttää tänä vuonna sata vuotta. Juhlavuoden teema on Maanpuolustus kuuluu kaikille. Vikmanin mukaan teemalla on hyvä edetä myös käytännön tasolla. Hän korostaa, että naisten panoksen hyödyntäminen varusmiespalveluksessa parantaa Suomen puolustuskykyä.

– Suomen puolustuskyvyn kannalta on tärkeää huolehtia siitä, että kyvykkäiden ja motivoituneiden naisten määrää varusmiespalveluksessa kasvatetaan. Naiset puolustusvoimissa eivät ole turha kuluerä, vaan voimavara, jota tarvitaan. Selvitys ansaitsee kiitoksen siitä, että se tunnistaa tämän lähtökohdan, sanoi Vikman.

Varusmiespalveluksen suorittaneet naiset ovat motivoituneita ja pärjäävät palveluksessa jopa keskimääräistä paremmin. Heistä yli kaksi kolmasosaa suorittaa johtajakoulutuksen.

Vikman Suhtaudun myönteisesti koko ikäluokkaa koskeviin kutsuntoihin, mutta asepalveluksen pakollisuus koko ikäluokalle ei hänen mielestään ole puolustuksen näkökulmasta tarpeellista.

Vikmanin mielestä selvityksen huomiota siitä, että riittävä määrä asevelvollisia tarvitaan ja on turvattava jatkossakin, on tärkeä.

– Suomen kaltaisessa pinta-alaltaan suuressa maassa jonkin muotoinen yleinen asevelvollisuus, vaikka sitten ikään kuin kansalaispalveluksen käsitteen sisällä, on kustannustehokas ja toimiva keino saada puolustusvoimien tarpeisiin riittävän suuri reservi. Tämä on tuotu esiin myös selvityksessä, jossa esitetään, että puolustusvoimilla säilyisi jatkossakin mahdollisuus velvoittaa tarvittava määrä ihmisiä asepalvelukseen, sanoi Vikman.

Vikman kuitenkin korostaa, että samaan aikaan tarvitaan keinoja siihen, että järjestelmäämme voidaan kehittää nykyistä tasa-arvoisempaan suuntaan ja kokonaisturvallisuutta yhä paremmin palvelevaksi. Ratkaisu saattaisi löytyä kansalaispalveluksesta, joka toisi maanpuolustuksen niidenkin ulottuville, jotka eivät asepalvelusta suorita.

– Aiheesta on käytävä ennen vaaleja laajaa keskustelua ja seuraavan hallituksen on tehtävä perusteellinen, mielellään parlamentaarinen, selvitys ja johtopäätökset kansalaispalveluksen mahdollisuuksista, vaati Vikman.