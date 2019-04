Sofia Vikman: Ratahankkeista kasvua ja kilpailukykyä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sofia Vikmanin mukaan seuraavan hallituksen on vietävä raidehankkeita nopeasti eteenpäin.

Kansanedustaja Sofia Vikmanin (kok.) mielestä Tampereen ja Helsingin välinen nopea juna on 2020-luvun tärkein ja vaikuttavin raidehanke Suomessa, sillä sen vaikutusalueella syntyy kaksi kolmasosaa bruttokansantuotteesta ja asuu yli puolet suomalaisista.

– Nopeampien raideyhteyksien kehittäminen on tärkeää koko Suomen työllisyyden ja kasvun näkökulmasta. Työssäkäyntialue kasvaa ja elinkeinoelämän mahdollisuudet toimia koko Suomessa paranevat, kun nopeampia raideyhteyksiä saadaan avattua. Tämä jos mikä on kilpailukykyämme vahvistava tekijä, kun alueiden osaaminen nivoutuu nykyistä paremmin yhteen, hän sanoo.

Vikman muistuttaa, että pääradan merkitys koko Suomelle on keskeinen.

– Alle tunnin junayhteyden avaaminen Helsingin ja Tampereen välille on osa pääradan hyödystä. Nykyistä nopeampi matkanteko tällä Suomen liikennöidyimmällä henkilöliikenteen rataosuudella sujuvoittaa kulkemista myös esimerkiksi Ouluun, Seinäjoelle, Vaasaan, Jyväskylään ja Poriin. Siksi päärata on tärkeä koko Suomelle, ei vain etelän isoille kaupungeille. Meidän pitää luoda uusia mahdollisuuksia elää, yrittää ja tehdä töitä eri puolilla Suomea ja sujuva liikenne on keskeisessä roolissa näiden edellytysten parantamiseksi.

Hankeyhtiöiden kautta toteutettavia nopeita raidehankkeita on viety eteenpäin viimeisten vuosien aikana, mutta nyt yhtiöiden kehittämistyö on pysähdyksissä hallituksen muututtua toimitusministeristöksi. Kokoomuksessa ollaan halukkaita nopeiden raideyhteyksien kehittämiseen länteen, pohjoiseen ja itään.

– Raideyhteyksien edistämistä on jatkettava heti seuraavan hallituskauden alussa, hän vaatii.

Vikmanin mukaan Päärata-hanke on myös suuri mahdollisuus paikallisen liikenteen kehittämisen näkökulmasta.

– Raidekapasiteettia lisäämällä ja raiteiden kuntoa parantamalla myös lähi- ja paikallisliikennettä on mahdollista kehittää, kun raiteilla on tilaa ajaa erilaisia vuoroja, hän lisää.