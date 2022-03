Sofia Vikman: Menestyksen tae on osaava ja sivistynyt kansakunta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen kansanedustajan Sofia Vikmanin mukaan koulutuspolitiikka tarvitsee ennakoitavuutta ja pitkäjänteisyyttä.

– Uudistusten toimeenpanoon on annettava aikaa. Ennen kaikkea tarvitaan työrauhaa kentälle, Vikman sanoi kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa eduskunnassa.

Vikmanin mukaan hallituksen tekemä koulutuspolitiikan niin sanottu ”kunnianpalautus” on tarkoittanut määräaikaisia hankerahoja ja byrokratiaa lisääviä hankkeita.

– Kokoomus on esittänyt vaihtoehtonsa, jolla koulutuksen rahoitusta ja ennakoitavuutta vahvistettaisiin. Me vakinaistaisimme hallituksen pätkärahat ja tekisimme arvovalintoja sivistyksen puolesta.

Kansanedustajan mukaan Suomen laadukas koulutus ja sivistys perustuvat korkeatasoiseen tieteeseen ja tutkimukseen. Valtaosa uusista työpaikoista syntyy korkeaa osaamista vaativille aloille.

– Siksi on tärkeää huolehtia, että saamme vähintään 50 prosenttia nuorista ikäluokista suorittamaan korkea-asteen tutkinnon. Talouskasvun kannalta tämäkin tavoite on matala ikäluokkien pienentyessä, Vikman sanoi.

Kansanedustajan mukaan koronapandemia on lisännyt oppimisvelkaa. Sitä on nyt hänen mielestään kurottava umpeen ja varmistettava, että jokainen nuori saavuttaa riittävät taidot peruskoulusta.

– Jokaisen oppilaan on saatava oppimisen tukea oikea-aikaisesti ja yksilölliset tarpeet huomioiden, Vikman sanoi eduskunnassa.

Vikmanin mukaan toisen asteen koulutuksella on omat tärkeät sivistystehtävänsä, joista on pidettävä kiinni.

Lukiokoulutuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle valmiudet korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja ammatillisen koulutuksen tehtävänä on valmistaa nuoria työelämään.

– Suomen menestyksen tae on osaava ja sivistynyt kansakunta. Tätä on vaalittava jatkossakin. Johan Vilhelm Snellmanin sanoin: ”Pienen kansan voima on sivistys”.