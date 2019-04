Sofia Vikman: Lasten harrastustoiveisiin vastattava

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja vaatii harrastusmahdollisuuksien lisäämistä koulupäivien yhteyteen.

– Laajennetaan harrastustakuuta ja vahvistetaan koulujen ja varhaiskasvatuksen liikunnallista toimintakulttuuria. Tuodaan harrastuksia koulujen iltapäiviin ja lisätään lasten ja nuorten mahdollisuuksia liikkua monipuolisesti ja päästä kulttuuriharrastusten piiriin, kansanedustaja Sofia Vikman (kok.) sanoo tiedotteessaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tuoreen valtakunnalliseen koululaiskyselyyn mukaan tyttöjen toiveharrastuksien kärjessä ovat ratsastus (42 %), voimistelu, kuvataide ja tanssi. Pojilla ehdoton ykkönen oli puolestaan jalkapallo (49 %). Kyselyyn vastasi 95000 peruskoululaista.

Vikman haluaa, että julkinen tuki ja liikuntapaikkarakentaminen suunnataan nykyistä tasapuolisemmin suhteessa harrastajamääriin. Kun takana on yhteiskunnan tuki, harrastuksen hinta ei nouse pilviin.

– Tyttöjen ja poikien suosimia harrastuksia on tuettava nykyistä tasapuolisemmin, jotta yhä useamman lapsen toive mieliharrastuksesta voi toteutua. Kunnat tukevat ja mahdollistavat esimerkiksi jäähallien, palloilukenttien ja skeittipuistojen rakentamista. Hyvä niin, mutta samalla paljon vähemmän julkisin varoin tuetaan esimerkiksi taitoluistelua, voimistelua tai ratsastusta. Lajeja on kohdeltava tasapuolisesti, ja julkisen tuen on jatkossa tavoitettava nykyistä paremmin myös tyttöjen suosimat lajit, vaatii Vikman.

Koululaiskyselyn mukaan koululaisia kiinnostaa erityisesti harrastaminen koulupäivän yhteydessä. Kokoomus on ehdottanut koulujen, päiväkotien, järjestöjen ja kolmannen sektorin välisen yhteistyön tiivistämistä siten, että lasten harrastuksia olisi mahdollista sijoittaa koulupäivien välittömään yhteyteen koulun tiloja hyödyntämällä.

– Näin koulujen tilat saadaan iltapäivisin hyötykäyttöön ja perheiden illat vapautuvat kiireiseltä aikatauluttamiselta yhteiseksi ajaksi, Vikman perustelee.