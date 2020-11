Sofia Vikman: Hallitus estänyt kansalaisaloitetta jo vuoden

Kokoomuksen kansanedustaja Sofia Vikmanin mukaan pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen puolueet ovat estäneet terapiatakuu-kansalaisaloitteen etenemistä eduskunnassa jo pitkän aikaa.

– Kansalaisaloite terapiatakuusta on seissyt eduskunnassa jo vuoden, koska hallituspuolueet ovat estäneet sen etenemisen sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, Vikman sanoo opetusministeri Li Andersonille yhteisöpalvelu Twitterissä.

Mielenterveyden Terapiatakuu -kansalaisaloitteessa ehdotetaan lakimuutosta, jolla taataan kaikille nopea pääsy hoidolliseen psykoterapiaan tai muuhun psykososiaaliseen hoitoon. Hoidon tarve tulisi arvioida välittömästi apua haettaessa, ja hoito aloittaa kuukauden sisällä tästä. Aloite oli eduskunnan lähetekeskustelussa jo marraskuussa 2019.

Vikman ihmettelee miksi hallitus ei toteuta terapiatakuuta. Hänen mukaansa koronaepidemia on pahentanut muutenkin vaikeaa pääsyä mielenterveyspalveluihin. Kokoomus esitti tarvittavan 35 miljoonan euron määrärahan lisäämistä jo vuoden 2020 budjettiin.

Anderssonin mukaan terapiatakuu on ”varsin kannatettava aloite”.

– Eduskunnan työtavat ja aikataulut eduskunnan käsissä, minulla ei ministerinä ole siihen vaikutusvaltaa. Oleellista minusta kuitenkin on että terapiatakuun suhteen ei tarvitse odottaa lainsäädäntöä, sitä voi lähteä toteuttamaan jo nykyrakenteissa kunnissa ja sairaanhoitopiireissä, hän twiittaa.

Vikmanin mukaan pelkät puheet eivät enää riitä.

– On tekojen aika.

Kansalaisaloite #terapiatakuu’sta on seissyt eduskunnassa jo vuoden, koska hallituspuolueet ovat estäneet sen etenemisen sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Mielenterveyspalveluihin pääsy on ollut vaikeaa ja korona pahentanut tilannetta. Pelkät puheet eivät riitä. On tekojen aika.

— Sofia Vikman (@SofiaVikman) November 22, 2020