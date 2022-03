Sofi Oksanen: Vladimir Putinin lähtö ei riittäisi muuttamaan Venäjää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kirjailijan mukaan Moskovan toiminta on osa loogista jatkumoa.

Menestyskirjailija Sofi Oksanen kirjoittaa Helsingin Sanomien esseessään, kuinka ukrainalaisten määrittely nationalisteiksi on Venäjän presidentti Vladimir Putinin propagandalle keskeistä.

Sanalla on hänen mukaansa venäläisille yhtä negatiivinen kaiku kuin uusnatsilla Pohjoismaissa. Oksanen kuvailee, että venäläisille tämä nationalismi on jotain, mistä ”Putin-messiaan” odotetaan parantavan naapurikansat, jotta he voivat liittyä terveiksi slaavilaisen perheen jäseniksi.

Oksasen mukaan samaa oikeutusta hyödyntää myös Putinin Venäjä, sillä virallisen kielenkäytön mukaan sota ei pyri valloituksiin, vaan vapautukseen.

– Venäjän Bysantin ajoilta juontuva messiaaninen pelastustehtävä periytyi Neuvostoliitolle, joka oikeutti Baltian maiden miehityksen väittämällä vapauttavansa ne fasistien pauloista, vaikka alueen kohtalo oli jo sinetöity Molotov-Ribbentropin sopimuksessa. Vapautuksen mytologialla vahvistettiin sotilaiden hyökkäysintoa niin ikään vuonna 1939 Suomen rajalla. Talvisodassa Suomi oli tarkoitus ”vapauttaa valkofasistianastajien” vallasta, toteaa Sofi Oksanen.

Oksanen haluaa painottaa, että Vladimir Putinin mielentilan arvuuttelu vie huomion olennaiselta, eli siltä miten Putinin toiminta on Venäjän näkökulmasta osa loogista jatkumoa ja identiteettitarinoiden kerrostumaa. Se ei hänen mukaansa purkautuisi, vaikka valta vaihtuisi.

– Venäjän identiteettitarinoiden taustalla vaikuttavat monien historiallisten aikakausien kerrostumat. Niiden dekonstruointiin ei riitä Putinin otteen irtoaminen vallan kahvasta, sillä kokonaisen valtion arvomaailma ja valtarakenteet eivät ole yhden johtajan varassa. Ilman niiden muutosta Venäjä jatkaa ekspansiivista toimintaansa, toteaa Oksanen venäjän tulevaisuudesta.

Oksanen päättääkin esseen väitteeseen, että hänen mukaansa todennäköisempää on, että Venäjän federaatio hajoaa itse ennen kuin se pystyy tekemään tiliä ekspansiivisen historiansa ja ihmisoikeusrikkomustensa kanssa.