Sodanvastaiset mielenosoitukset ja pidätykset jatkuvat Venäjällä

Venäjällä on sodan alkamisen jälkeen nähty lukuisia sodanvastaisia mielenosoituksia siitäkin huolimatta, että valtion mediakanavissa sodasta ei käytännössä puhuta. Jonkinlaisia viitteitä mielenosoitusten kasvusta ja kansalaisten aktivoitumisesta on kuitenkin havaittavissa.

Sunnuntaina eri puolilla venäjää on osoitettu mieltä koordinoidusti, sillä oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi kutsui mielenosoituksia koolle sosiaalisessa mediassa venäläiskaupunkien toreille kello 14 paikallista aikaa.

Pietarissa viranomaiset olivat varautuneet mielenosoituksiin ympäröimällä keskeisimmän mielenosoituspaikan kuorma-autoilla. Myös Moskovassa mellakkapoliisit olivat varautuneet pysäyttämään mielenosoitukset voimakeinoin. Venäjän hallinto pyrkii kitkemään mielenosoitukset voimakeinoin sekä lainsäädäntömuutoksilla.

Massapidätykset ovat tulleet Venäjällä tyypilliseksi tavaksi kitkeä hallitusta vastustavia mielenosoituksia. OVD:n lähteiden mukaan tänään on tehty noin 600 pidätystä sotaa vastustavissa mielenosoituksissa eri puolilla Venäjää. Heidän tietojensa mukaan yhteensä näiden 11 päivän aikana pidätyksiä on tehty noin 9 800.

OVD on vapaaehtoisvoimin toimiva venäläinen ihmisoikeusryhmä, joka raportoi poliittisesta vainosta.

Tänään sosiaalisessa mediassa on kiertänyt useita videoita mielenosoituksista eri puolilta Venäjää.

The Petersburg authorities have prepared for an anti-war protest rally. You can see their preparation on this video #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/qjRM3o3j6E

Russian police starts mass-arrests against the people who have gathered for an anti-war protest in Moscow.

Respect for all the courageous Russians speaking out against Putin’s war of aggression. pic.twitter.com/fEI6cjICjs

— Visegrád 24 (@visegrad24) March 6, 2022