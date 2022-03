Sodan seuraus Kremlissä: Kehenkään ei voi luottaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Venäjän hallinto yrittää Mika Aaltolan mukaan turvata oman asemansa kasvavalla kurilla ja itsevaltaisuudella.

Ukrainassa käytävä sota ei ole sujunut odotusten mukaisesti ja on saanut Venäjän näyttämään jopa kiusallisen heikolta, arvioi Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.

Presidentti Vladimir Putinin voimankäyttö ja arvaamattomuus herättävät silti pelkoa maailmalla. Maata vastaan asetetut laajat pakotteet voivat heikentää sotavoimaan nojaavaa pelotevaikutusta lähitulevaisuudessa.

– Sisäinen ongelma: sodalla on hintansa. Talouden pitää olla toimiva, jotta pelotevaikutus olisi kestävä. Pakotteet toimivat. Väestössä on oppositiomielialaa. Kremlin käytävillä on salaliittoja. Näihin ratkaisuna nähdään kasvava kuri ja itsevaltaisuus, Mika Aaltola kirjoittaa Twitterissä.

Tutkija sanoo Vladimir Putinin ajautuneen kierteeseen, joka heikentää ratkaisevasti ”Äiti Venäjä -kulttia”.

– Kehenkään ei voi luottaa. Pelolla ei saa kestävää lojaliteettia.

Nykyisen sodan seuraukset eivät ole Venäjän johdon hallinnassa, mikä voi aiheuttaa eliitin sirpaloitumista. Tavallisen kansan näköalattomuus lisääntyy taloudellisten vaikeuksien vuoksi.

– Sota nakertaa, oikeita opetuksia ei vedetä. Venäjällä on enää muutaman vuoden aikaikkuna ulkoisille sotatoimille naapurustossaan. Muille vaaran vuosia. Mutta sen jälkeen kaikesta tullee vaikeampaa. Ulkoisia operaatiota ei kyetä järjestämään. Kansa ei keräänny lipun ympärille, Mika Aaltola pohtii.

17. Akilleen kantapää: Putin ajautunut kierteeseen joka ratkaisevasti heikentää äitivenäjä-kulttia ja joka toimii ulkoisten operaatioiden motivaattorina. Näytelmä on tragedia. Kenenkään ei voi luotaa. Pelolla ei saa kestävää lojaliteettiä. — Mika Aaltola (@MikaAaltola) March 10, 2022