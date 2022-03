Slovenia lähettää diplomaatteja takaisin Kiovaan

Slovenian pääministeri Janez Jansa kertoo Twitterissä, että maa aikoo lähettää pian diplomaatteja takaisin Ukrainan pääkaupunki Kiovaan.

Pääministerin mukaan maahan palaavat diplomaatit ovat vapaaehtoisia.

Hän kertoo työskentelevänsä sen puolesta, että muut Euroopan unionin jäsenmaat tekisivät samoin.

– Ukraina tarvitsee suoraa diplomaattista tukea, Jansa sanoo twiitissään.

Slovenia @vladaRS will send its diplomats back to #Kyiv soon. They are volunteers. We are working to make #EU do the same. 🇺🇦needs direct diplomatic support. @SLOinUKR @ukraineoffice @Kabmin_UA_e @ua_parliament @ZelenskyyUa @Denys_Shmyhal #defendUkraine @KyivPost @visegrad24

— Janez Janša (@JJansaSDS) March 20, 2022