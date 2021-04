Slovakia lyttäsi saamansa Sputnik-rokotteet

Slovakian mukaan Venäjän Sputnik-rokoteannokset eroavat tarkistetuista rokotteista.

Slovakia, joka Unkarin lisäksi on ainoa EU-maa, joka on hankkinut Sputnik V -koronarokotetta, antoi vakavan iskun Venäjän tuotteelle sekä maan ylpeydelle, kertoo The New York Times.

Slovakian lääkevirasto kertoi torstaina, että maalle lähetetyt annokset poikkeavat niistä versiosta, joka sai peukalon ylös arvostetulta brittiläiseltä lääkärilehdeltä. Vertaisarvioitu artikkeli, joka julkaistiin arvostetussa lääketieteen julkaisu The Lancetissa helmikuussa, osoitti, että Sputnik V:n tehokkuusaste oli 91,6 prosenttia.

Slovakian viranomaiset kuitenkin totesivat lausunnossaan, että maahan tuoduilla rokote-erillä ”ei ollut samoja ominaisuuksia” kuin The Lancetissa tutkitussa Sputnik V -versiolla.

Slovakian lääkeviraston mukaan ”eri paikoissa tuotettujen erien vertailukelpoisuutta ja johdonmukaisuutta ei ole osoitettu. Monissa tapauksissa ne näyttävät olevan rokotteita, joilla on erilaiset ominaisuudet.”

Tämä viittaisi vakaviin laadunvalvontaongelmiin Sputnikin tuotannossa.

Useat Euroopan maat ovat ilmaisseet kiinnostuksensa Sputnik V:n käyttöön, mutta koska vihreää valoa ei ole saatu EU:n lääkevirasto EMAlta, Slovakia ja Unkari ovat ainoat EU-maat, jotka ovat tehneet tilauksia Sputnikista.

Slovakia sai maaliskuussa 200 000 Sputnik V -annosta, mutta ei ole vielä aloittanut niiden käyttöä.