Skotlanti sulkee koko yhteiskunnan

Skotlannin pääministeri Nicola Sturgeon on julistanut maahan kansallisen sulkutilan. Se astuu voimaan keskiyöllä.

Pääministeri ilmoitti tänään Skotlannin parlamentissa, että ihmisten on pysyttävä kodeissaan tammikuun loppuun. Muun muassa koulut pysyvät suljettuina valtaosalta oppilaista ainakin helmikuuhun asti.

– Ei ole liioittelua sanoa, että olen enemmän huolissani nykytilanteesta kuin olen ollut kertaakaan sitten viime vuoden maaliskuun, Sturgeon totesi Sky Newsin mukaan.

Hänen mukaansa nyt on elintärkeää, ettei eri kotitalouksien välillä ole kontakteja, jotta taudin leviäminen saadaan kuriin ja enemmän ihmisiä rokotettua.

– Lyhyesti sanottuna joudumme palaamaan hetkeksi tilanteeseen, joka on lähellä viime maaliskuun sulkua.

Pääministeri varoitti, että Skotlannin terveydenhoito on vaarassa ylikuormittua kolmessa tai neljässä viikossa, mikäli koviin toimiin ei ryhdytä.

Sturgeonin mukaan uusi entistä tarttuvampi koronavirusvariantti merkitsee, etteivät maan nykyiset rajoitustoimet välttämättä riitä painamaan taudin R-lukua alle yhden.

– Tiedän, että seuraavista muutamasta viikosta tulee uskomattoman kovat, Nicola Sturgeon sanoi.

– Olen pahoillani, että joudun pyytämään lisää uhrauksia sen jälkeen, kun niitä on tehty yhdeksän pitkää kuukautta, mutta nämä uhraukset ovat tarpeen, hän jatkoi.

Keskiyöllä voimaan astuvat rajoitukset merkitsevät muun muassa sitä, että kotoa saa poistua vain välttämättömästä syystä ja kaikkien siihen kykenevien on siirryttävä etätöihin. Myös yritysten on siirrettävä niin paljon henkilöstön tehtävistä etätöiksi kuin mahdollista. Riskiryhmäläisiksi määriteltyjä suositellaan olemaan tekemättä lainkaan töitä, mikäli etätyö ei ole vaihtoehto.

Kokoontumisrajoitukset ovat niin ikään tiukat. Jatkossa kokoontumiset ulkona on rajoitettava enimmillään kahteen ihmiseen, mikäli he asuvat eri kotitalouksissa. Alle 11-vuotiaita ei lueta mukaan rajoituksiin.

Hengelliset kokoontumiset on kielletty kokonaan. Hautajaisia saa järjestää enintään 20 osallistujalle ja häitä viidelle osallistujalle.

Koulut aiotaan pitää auki vain erityisryhmille kuten avaintehtävissä toimivien työntekijöiden lapsille.

