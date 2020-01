Skotlannissa marssitaan itsenäisyyden puolesta

Järjestäjät odottavat itsenäisyysmarssille jopa 100 000 osallistujaa.

Skotlannissa tuhansien ihmisten odotetaan osallistuvan lauantaina maan itsenäisyyden puolesta järjestettävälle marssille, kirjoittaa The Guardian. Tapahtuman järjestävä All Under One Banner-järjestö arvioi jopa 100 000 ihmisen osallistuvan Glasgown marssille. Marssin päättävä joukkokokous on kuitenkin peruttu kovan tuulen takia.

Itsenäisyysmarsseja aiotaan järjestää vuoden aikana useissa skotlantilaisissa kaupungeissa.

Skotlantilaiset torjuivat itsenäisyyden kansanäänestyksessä vuonna 2014, mutta etenkin Brexit on lyönyt kiilaa Skotlannin ja muun Britannian välille. Viimeksi perjantaina entinen Työväenpuolueen ministeri Ben Bradshaw arvioi enemmistön skotlantilaisista nyt kannattavan itsenäisyyttä. Skotlannin pääministeri Nicola Sturgeon tavoittelee uuden itsenäisyysäänestyksen järjestämistä jo tänä vuonna.

Britannian pääministeri Boris Johnson on toistuvasti torjunut kansanäänestyksen järjestämisen. Skotlannissa asiaa edistää etenkin Sturgeonin johtama SNP-puolue, mutta Guardianin mukaan Skotlannin Työväenpuolue harkitsee myös siirtymistä kansanäänestyksen kannalle.