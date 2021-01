Skotlannin pääministeri: Palaamme pian

Skotlannin pääministeri Nicola Sturgeon lähetti Twitter-viestin keskiyön jälkeen. Hän liitti tviittinsä kuvan ”Skotlanti rakastaa Eurooppaa”.

– Eurooppa, Skotlanti palaa pian. Pitäkää valoa yllä, hän kirjoitti.

Sturgeon on sanonut useaan otteeseen Brexit-kansanäänestyksen jälkeen, että Skotlanti palaa Euroopan unioniin itsenäisenä valtiona.

Scotland will be back soon, Europe. Keep the light on 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿❤️🇪🇺❤️🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/qJMImoz3y0

— Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) December 31, 2020