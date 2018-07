SK: ”Puuttuu suodatin, että mikä on sopivaa käytöstä ja mikä ei”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kirpputori-ilmoituksen kuviin tytön vaatteista tuli seksuaalisten nettikommenttien ryöppy.

Psykologin mukaan henkilökohtaisen kontaktin puute vastapuoleen saa ihmiset välillä käyttäytymään kummallisesti.

Satakunnan Kansa kertoo lehden palstalla julkaistusta äidin jättämästä kirpputori-ilmoituksesta. Vaatteiden myynti-ilmoitukseen tuli omalla nimellään kirjoittaneilta paikallisilta miehiltä suuri määrä törkykommentointia, joka yllätti ilmoituksen jättäjän.

Ilmoituksessa myytiin vaatteita, jotka olivat kuvissa äidin tyttären päällä. Ilmoituksen alle tulleissa viesteissä muun muassa kommentoitiin törkeästi hänen vartaloaan.

Mikä saa tavalliset ihmiset loukkaamaan toisia netissä?

– Se on hämmentävä asia itsellenikin. Se, että henkilökohtaista kontaktia vastapuoleen ei ole, saa ihmiset välillä käyttäytymään kummallisesti, porilainen koulupsykologi Tiina Mykrä sanoo SK:ssa.

– Onhan myös ihmisiä, jotka voivat kadulla huudella asiattomuuksia. Osalta puuttuu suodatin, että mikä on sopivaa käytöstä ja mikä ei.

Hänen mielestään somehuutelu voi olla myös yleisön kalastelua tai joskus oman pahan olon purkamista.

Äiti oli ajatellut pitää viestit tyttäreltään salassa, mutta tytär sai asian selville. He halusivat kertoa ahdistavasta häirinnästä julkisesti.

– Häirinnän kokee varmasti voimakkaasti, kun asia koskee omaa lasta. On tärkeää käydä keskustelua myös lapsen kanssa ja miettiä, miten siihen pitäisi reagoida.

– Mutta tietysti on ymmärrettävää, että viestien saaja tuntee itsensä loukatuksi tai häväistyksi. Ja lapselle on tärkeä viesti, että äiti on puuttunut asiaan ja tuomitsee tuollaisen käytöksen.

Törkykommentointi on psykologin mielestä surullista.

– Mutta ehkä ihmiset ovat vähän turtuneet siihen, että oli mikä vain asiallinen keskustelu, sinne aina ilmestyy joku huutelemaan asiattomuuksia, Tiina Mykrä sanoo.

LUE MYÖS:

SK: Tällaisia törkykommentteja tytön vaateilmoitus keräsi