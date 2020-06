SK: Myös THL ostanut konsulttipalveluita, lasku 10000 euroa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ohjeiden tavoitteena oli auttaa puolustautumaan syytöksiltä ja suojelemaan mainetta.

Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on ostanut konsulttiapua Tekir Oy:ltä, Suomen Kuvalehti kertoo. Kyseessä on sama yritys, joka on myynyt valtiovarainministeri Katri Kulmunille (kesk.) konsulttiapua lähes 50 000 eurolla.

THL:lta laskutetun palvelun kokonaissumma on hieman yli 10 000 euroa. Se koostuu tarjouksen mukaan ”skenaariotyöstä” ja sekä erinäisiä lisätöistä. Näitä ovat tunnin mittainen ”strateginen konsultointi” yrityksen perustajalta Harri Saukkomaalta sekä ”alustavaakonsultointia” toiselta yrityksen asiantuntijalta. Saukkomaan konsultoinnista on laskutettu 700 euroa ja toisen asiantuntijan konsultoinnista 350 euroa tunnilta.

Apua ei kilpailutettu. Kiireellinen tarjous pyydettiin ainoastaan Saukkomaan yritykseltä.

– Tekir suosittelee tilanteen skenarointia – miten keskustelu mediassa ja muilla foorumeilla jatkossa etenee – sekä valmiiden toimintamallien luomista eri skenaarioihin, THL:lle tehdyssä tarjouksessa kuvataan.

SK:n mukaan ohjeissa neuvottiin muun muassa, miten THL voi puolustautua syytöksiltä, joissa sen kerrottiin vähättelevän koronakriisin aluksi epidemian uhkaa. Ohjeissa viranomaista myös autettiin puolustautumaan tiedon pimittämisestä ja ”paniikkiin joutumisesta” koskevia syytöksiä, joita väläytettiin epidemiatilanteen pahentuessa.

Konsulttiyhtiö laati THL:lle julkisuuden henkilöiden ja hoivakodeissa kuolleiden tiedottamiseen esimerkiksi seuraavanlaisia lausuntoja:

– XX YY:n kuolema koskettaa monia suomalaisia. Se on surullinen osoitus koronaviruksen vakavuudesta ikäihmisille. Hyvä hygienia ja sosiaalisten kontaktien rajoittamistoimet tulee ottaa vakavasti, jotta mahdollisimman moni riskiryhmään kuuluvista säilyisi terveenä.

Varauduttiin myös pääministerin syytöksiin

Raportissa on valmisteltu esimerkkilausuntoja THL:lle moniin erilaisiin tilanteisiin. Näitä ovat muun muassa tilanteet, joissa suuri määrä ihmisiä kuolisi koronavirukseen Uudenmaan ulkopuolella tai joissa Uudenmaan rajojen olisi syytetty suljettavan liian myöhään. Myös tilanteeseen, jossa pääministeri Sanna Marin (sd.) kääntäisi koronatoimissa epäonnistumisen THL:n syyksi, varaudutaan.

– Viittauksia tapahtuman ennustettavuuteen tulee välttää, jottei synny kuvaa, että epidemian puhkeamista Uudenmaan ulkopuolella osattiin odottaa, mutta sen välttämiseksi ei silti tehty tarpeeksi, esimerkkilausunnossa ohjeistetaan.

– Poikkeustoimia edeltävinä päivinä pääministeri Marin sysäsi huomiota paljon THL:n laskelmien suuntaan. Kevään mittaan on myös esitettyä väitteitä, joiden mukaan THL olisi jopa johtanut poliitikkoja harhaan. Toistaiseksi nämä kritiikki on vähentynyt, mutta saattaa vielä nousta. Tuskinpa suorana hallituksen kritiikkinä, mutta jotain toista kautta.

SK:n mukaan THL yritti viimeiseen asti salata Tekiriltä ostamansa kriisiohjeen. Niissä vedottiin Tekir Oy:n liikesalaisuuksiin. Tiedot kaupasta saatiin vasta noin kuukausi tiedustelujen jälkeen.