SK: Kansanedustajan jupakka järkyttää – ”miksi on haluttu kuunnella salaa?”

Krista Kiurun ’etäyhteys’ kaupungin kokouksissa kuohuttaa Poria.

Satakunnan Kansa uutisoi porilaisten reaktioista paljastuneisiin tietoihin, joiden mukaan kansanedustaja ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) on kuunnellut muiden tietämättä puhelimitse Porin kaupunginhallituksen kokouksia. Verkkouutiset kertoi kohusta tiistaina tässä ja tässä.

Porin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Diana Bergroth-Lampinen (sd.) kertoo saaneensa kuulla Kiurun kuuntelusta kokouksissaan vasta pääsiäisen jälkeen. Hänen mukaansa ”minulla ei ollut mahdollisuutta havaita tätä etäyhteyttä kokoustilanteessa”.

Porin valtuustoryhmien puheenjohtajat kommentoivat jupakkaa SK:lle näin:

– Herää kysymys, että mitä tuolla on haettu, …Miksi nyt on haluttu kuunnella salaa? Siitähän on kyse. Tätä tarkoittaa demarien värisuora. Täysin hämärtynyt kuva siitä, mitä voi tehdä, kokoomuksen Anttivesa Knuuttila sanoo.

Keskustan Juha Kantola sanoo aavistaneensa keskustalaisen kaupunginhallituksen varapuheenjohtajan eroon olleen joku syy, mutta tämän tulleen yllätyksenä.

– Jos ajatellaan, että pitäisi palauttaa luottamus, niin kyllä jotain täytyy tapahtua. Luulen, että joku muukin kuin meikäläinen on yhteydessä oikeusoppineisiin, Kantola sanoo.

Vihreiden Kaarina Ranne ei käsitä, miksi läsnäoloja ei ole kirjattu pöytäkirjaan.

Kristillisdemokraattien Simo Korpela sanoo, että asian laillisuus tulee selvittää.

PS:n Ismo Läntisen mukaan puhelimella mukanaolosta on tapana kertoa reilusti. Hänen mukaansa asia on pakko käsitellä.

Sinisten Ari Jalosen mukaan muille ilmoittamatta jättäminen ja pöytäkirjojen muuttaminen jälkikäteen ei näytä hyvältä.

Porin Sdp:n ja vasemmistoliiton ryhmäjohtajia Satakunnan Kansa ei tavoittanut.

Krista Kiuru sanoo käsityksensä olleen, että hänen läsnäolonsa puhelimitse on ollut kaikille selvää.