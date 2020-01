Sivistystyönantajat muistuttaa: Työrauhavelvoite on voimassa

Sivistystyönantajat on aloittanut tes-neuvottelut yliopistojen ja yksityisen opetusalan työehtosopimuksista.

Sivistystyönantajien mukaan Opetusalan ammattijärjestö OAJ ja Julkisalojen koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ovat esittäneet keskiviikkona julkisuudessa virheellistä tietoa muun muassa työaikamääräysten voimassaolosta. Lisäksi on uutisoitu virheellisesti työrauhavelvoitteesta.

Sivistystyönantajat kertoo joutuneensa virheellisten väitteiden takia lähettämään OAJ:lle ja JUKO:lle valvontakirjeen.

– On selvää, että työehtosopimusten mukaiset työaikamääräykset ja työrauhavelvoite ovat edelleen voimassa, sanoo Sivistan työmarkkinajohtaja Anne Somer.

Somerin mukaan OAJ:n ja JUKO:n puheenjohtaja Olli Luukkainen on muun muassa Helsingin Sanomissa virheellisesti väittänyt, että kiky-tunnit eivät enää ole julkisten alojen työehtosopimuksissa.

– Vastaavia virheellisiä väittämiä on esiintynyt muun muassa OAJ:n ja Olli Luukkaisen twitter-sivuilla, joissa uutisoitiin palkansaajapuolen yhteinen uutinen seuraavasti: ”Julkisalojen järjestöt irtisanoivat työ- ja virkaehtosopimuksensa 29.1. Koko julkisen sektorin työntekijäpuolen yhteinen tulkinta on, että kiky-tunnit ovat nyt poissa sopimuksista”. Tämän lisäksi on uutisoitu virheellisesti, että palkansaajapuolella ei olisi enää työrauhavelvoitetta muun muassa seuraavasti: ”järjestöjen mukaan 24 tunnin kiky-pidennys on irtisanottu eikä palkansaajilla ole enää työrauhavelvoitetta”, kertoo Somer.

Hänen mukaansa kilpailukykysopimuksen työajan pidennyksen soveltaminen Sivistystyönantajien solmimien työehtosopimusten osalta alkoi 1.2.2017-31.1.2018 sopimuskaudella. Työajan pidennys jatkui työehtosopimuksissa muuttumattomana sopimuskaudella 1.2.2018-31.3.2020.

– Työehtosopimukseen kirjattujen määräysten poistaminen tai muuttaminen edellyttää sitä, että muutoksista sovitaan työehtosopimusosapuolten kesken. Näin menetellään myös kilpailukykysopimuksen työajan pidennyksen osalta, Somer toteaa.

– Mikäli uusia työehtosopimuksia ei saataisi tämän sopimuskauden päättymiseen mennessä neuvoteltua, tulee työajan pidennystä, kuten muitakin työehtosopimuksessa sovittuja määräyksiä, noudattaa ns. jälkivaikutuksen perusteella myös sopimuksettoman tilan aikana, hän jatkaa.

– Sivistystyönantajien solmimat työehtosopimukset ovat voimassa 31.3.2020 asti, joten työrauhavelvoite sitoo osapuolia työehtosopimusten irtisanomisesta riippumatta työehtosopimuksen sopimuskauden päättymiseen 31.3.2020 saakka, Somer toteaa.

– JUKO:n ja OAJ:n virheelliset väitteet voivat johtaa työehtosopimusten määräysten vastaiseen toimintaan niiden määräysten osalta, joissa on huomioitu kilpailukykysopimuksen mukainen työajanpidennys, Somer jatkaa.