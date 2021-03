Sivistystyönantajat: Hallituksen jätettävä hankehumppa sivuun

Sivistystyönantajien mielestä Sanna Marinin (sd.) hallituksen olisi nyt keskityttävä koronakriisin hoitoon.

Sivistystyönantajat esittää, että hallitus- ja ministeriölähtöiset uudistushankkeet ja projektit opetus- ja kulttuurin toimialalta ajetaan minimiin, jotta voimme keskittyä koronakriisin tulokselliseen hoitoon.

– Koronakriisi ravistelee yhteiskunnan rakenteita perustavanlaatuisella tavalla. Kukaan ei tiedä, kuinka kauan kriisi vielä kestää ja millaisia väistämättömiä pitkäaikaisvaikutuksia sillä tulee olemaan.

Sivistan mielestä opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan kriisitietoisuutta tulee nostaa. Opetusta ja koulutusta kehitetään nyt liikaa uudistuksilla ja hankkeilla, jotka vaikuttavat irrallisilta verrattuna koronakriisin kokonaisuuden hoitoon.

– Ennen kaikkea oppilaitoksille ja korkeakouluille tulee antaa työrauha selviytyä akuutista kriisistä ja tukea niitä viemään eteenpäin omaehtoista kehittämistyötä, mitä tapahtuu paljon osana normaalia toimintaa, sanoo Sivistan toimitusjohtaja Teemu Hassinen.

Sivista katsoo, että hallitusohjelmaa toteutetaan edelleen samalta pohjalta kuin vuosi sitten, ikään kuin ei mitään koronakriisiä olisikaan.

– Tässä poikkeuksellisessa tilanteessa on agendalle lisäksi otettu uusia hankkeita jo laajan hallitusohjelman lisäksi. Esimerkiksi opettajarekisteriselvitys tuli agendalle. Koulutuksen järjestäjiä kuormittavat myös jo päätetyt, mittavat uudistukset, kuten oppivelvollisuuden laajentamisen toimeenpano, sanoo johtaja Laura Rissanen Sivistasta.

Hetkellä opetus- ja kulttuuriministeriöllä on menossa yli sata hanketta, joista iso osa on kehittämis- tai säädösvalmisteluhankkeita. Lisäksi on meneillään opetushallituksen kehittämishankkeita tai muiden ministeriöiden isoja uudistuksia, joilla on suoria tai epäsuoria vaikutuksia koulutusalalle.

– Meillä on vakava viesti ja vetoomus hallituksen puoliväliriiheen: on kriittisesti tarkasteltava, mitkä uudistukset todella ovat välttämättömiä ja mitä hankkeista voitaisiin lykätä tai jopa karsia pois. Koulutuksen järjestäjillä ja korkeakouluilla tulee olla riittävät resurssit ja voimavarat koronakriisin hoitoon sekä syntyneen osaamisvajeen paikkaamiseen, tämä palvelee maamme nousua tästä kriisistä, sanoo Hassinen.