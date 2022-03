”Siviilejä ja lapsia kuolee täällä” – Venäjän televisiota seuraava äiti ei usko tytärtään

Monien ukrainalaisten Venäjällä asuville sukulaisille syötetään propagandaa valtionmedian kautta.

Oleksandra, 25, on ollut suojassa asuntonsa kylpyhuoneessa Harkovassa Venäjän pommitusten alkamisesta lähtien.

Nuori nainen on puhunut säännöllisesti Moskovassa asuvan äitinsä kanssa ja lähettänyt videoita Harkovaa repivistä raskaista pommituksista. Tästä huolimatta Oleksandra ei ole pystynyt vakuuttamaan äitiään siviileihin kohdistuvasta vaarasta kotikaupungissaan.

– En halunnut pelotella vanhempiani, mutta aloin kertoa heille suoraan, että siviilejä ja lapsia kuolee, hän sanoo BBC:lle etäyhteyden välityksellä.

– Mutta vaikka he ovat huolissaan minusta, he silti sanovat sen tapahtuvan todennäköisesti vain vahingossa, että Venäjän armeija ei koskaan tulittaisi siviilejä ja että ukrainalaiset tappavat omaa kansaansa.

Monilla ukrainalaisilla on perheenjäseniä Venäjällä. Mutta joidenkin, kuten Oleksandran, venäläisillä sukulaisilla on erilainen käsitys sodasta. Oleksandra uskoo, että se johtuu tarinoista, joita tiukasti kontrolloidut venäläiset tiedotusvälineet kertovat.

Oleksandran mukaan hänen äitinsä vain toistaa Venäjän valtiollisten televisiokanavien syöttämää narratiivia.

– Minua todella pelotti, kun äitini siteerasi tarkasti venäläismediaa. Ne aivopesevät ihmisiä. Ja niihin luotetaan.

– Vanhempani ymmärtävät, että täällä tapahtuu sotilastoimia. Mutta he sanovat: ”Venäläiset tulivat vapauttamaan sinut. He eivät tuhoa mitään, he eivät koske sinuun. He iskevät vain sotilastukikohtiin”, Oleksandra selittää.

BBC kertoo venäläisjoukkojen pommitusten jatkuvan haastattelun aikana. Heikon internet-yhteyden vuoksi he joutuvat turvautumaan välillä ääniviestien lähettämiseen.

– Olen melkein unohtanut miltä hiljaisuus kuulostaa. He pommittavat taukoamatta, Oleksandra sanoo.

Haastattelupäivänä Venäjän asevoimat tulitti ohjuksilla Harkovan asuinalueita ja useita siviileitä kuoli. BBC:n mukaan tästä ei mainittu mitään Venäjän valtiollisilla televisiokanavilla.