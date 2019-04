Petteri Orpo: Sitoutuvatko puolueet velkaantumisen pysäyttämiseen?

Ratkaisuna talouden yhtälöön täytyy olla se, että saamme enemmän työtä suomalaisille, kirjoittaa Petteri Orpo.

Torstaina julkaistiin valtiovarainministeriön talousennuste. Talouskasvun odotetaan hidastuvan selvästi, sillä maailmantalouden tuuli alkaa puhaltaa Suomea vastaan. Siksi meidän on entistäkin tärkeämpää tehdä määrätietoisia, oikeaan tietoon pohjautuvia päätöksiä. Työllisyyden nostaminen on tärkein keino pitää huolta hyvinvointiyhteiskunnasta.

Ministeriön ennusteen mukaan kasvu on vielä hetkisen myönteinen, mutta ensi vaalikaudella talouskasvu hiipuu alle 1,5 prosentin vauhdin. Neljän vuoden kuluttua kasvua olisi enää vain 0,7 prosenttia. Työllisyysasteen odotetaan kipuavan 73,3 prosentin tasolle vuonna 2023. Tämä ei riitä tasapainottamaan julkista taloutta. Kun talouden kasvu hidastuu, valtion ja kuntien velka kasvaa.

Vielä tänäkin vuonna valtio ottaa uutta velkaa 1,9 miljardia euroa. Tämä on pysäyttävä luku keskellä noususuhdannetta, jossa myös työllisyys on noussut merkittävästi. Seuraavan vaalikauden aikana valtion velka kasvaa arviolta 12 miljardilla ja kokonaisvelka nousee 119 miljardiin euroon. Lukuihin sisältyvät puolustuksemme ja turvallisuutemme kannalta välttämättömät hävittäjähankinnat. Valtionvelka kasvaa siis hurjaa vauhtia jo nyt, ilman mitään uusia menolisäyksiä ja vaalilupauksia.

Tämä on riippumaton, asiantuntijoiden laatima tilannekuva siitä, mihin Suomi kulkee, ellemme tee muutosta. Vastuullinen politiikka tulee pohjata talousasiantuntijoiden tilannekuvaan, ei toivekuviin. On selvää, että ilman uudistuksia Suomi elää yli varojen. Jalat ovat kuivilla, mutta vesi nousee – paikalleen ei voi jäädä.

Ratkaisuna talouden yhtälöön täytyy olla se, että saamme enemmän työtä suomalaisille. Vain työstä ja yrittämisestä kertyy niitä veroeuroja yhteiseen kassaan, joilla rahoitamme hyvinvointiyhteiskunnan. Siksi jokaiselle työkykyiselle ja työikäiselle pitää saada työtä.

Talousasiantuntijoiden arvioista huolimatta monen puolueen vaalipuheissa esitetään menojen miljardilisäyksiä. Vastauksia siitä, miten menot katettaisiin, ei saada. Kokoomus ei lähde mukaan tähän miljardihuutokauppaan, sillä tiedämme, että jokainen lupaus on pystyttävä maksamaan.

Ei ole reilua äänestäjiä kohtaan, että ei kerrota, mitkä vaalilupaukset aiotaan toteuttaa ja mitkä jäävät puheiksi. Ei ole reilua lapsiamme kohtaan, että lykkäämme omista lupauksistamme laskun heidän maksettavakseen. Ei ole reilua työntekijää, yrittäjää tai eläkeläistä kohtaan ottaa heiltä vieläkin enemmän veroja.

On hyvä asia, että julkinen talous on nyt paljon paremmassa kunnossa kuin neljä vuotta sitten. 140 000 uutta työpaikkaa hallituskauden aikana on luonut arjen turvaa moneen perheeseen. Tämä on oikea suunta, mutta vielä on töitä tehtävänä. Ensimmäinen tavoite on 75 prosentin työllisyysaste. Se riittää siihen, että pääsemme niukin naukin tasapainoon. Se ei vielä luo mitään uutta jakovaraa.

Korkeampi työllisyysaste ei synny itsestään. Kokoomuksen työllisyyskeinot ovat selkeät. Verotetaan työtä ja yrittämistä vähemmän, jotta ihmisille jää enemmän rahaa käteen ja jotta työn tekeminen kannattaa aina. Tehdään työn vastaanottamisesta kannattavaa kaikissa tilanteissa uudistamalla sosiaaliturva. Tehdään Suomeen maailman paras työelämä reiluilla ja tasapuolisilla pelisäännöillä. Mahdollistetaan uuden oppiminen kaikenikäisille ja eri elämäntilanteissa solmimalla koulutuksen tulevaisuussopimus. Lisätään työperäistä maahanmuuttoa ja houkutellaan osaajia Suomeen.

Kun vaalit lähestyvät, esitän nyt avoimen kysymyksen jokaiselle puolueelle: Kun karu tilanne nyt on selvästi nähtävillä, sitoudutteko velkaantumisen pysäyttämiseen? Millä keinoin loisitte uutta työtä Suomeen? Menolupaukset ilman työllisyystoimia johtavat hyvinvointiyhteiskuntamme perikatoon. Suomalaiset ansaitsevat parempaa.

Petteri Orpo Petteri Orpo on kokoomuksen puheenjohtaja, kansanedustaja ja valtiovarainministeri.