”Me muistutamme talouden tosiasioista”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sanni Grahn-Laasonen sanoo kokoomuksen haluavan keventää työn ja eläkkeiden verotusta.

Kokoomuksen varapuheenjohtajaa opetusministeri Sanni Grahn-Laasosta haastateltiin kokoomuksen puoluepäivän merkeissä Ylellä aamu-tv:ssa. Puheenjohtaja Petteri Orpo on tentissä illalla kello 21.

Sanni Grahn-Laasoselta kysyttiin kokoomuksen tavoitteesta keventää palkkaveroja vaalikauden aikana miljardilla eurolla, vaikka samaan aikaan esimerkiksi vanhustenhoidon kulut kasvavat.

– Kokoomus haluaa tämän hyvän myönteisen työllisyyskehityksen jatkuvan. Tarvitaan korkea työllisyysaste, se että työikäiset työkykyiset ihmiset Suomessa pääsevät työelämään. Sitä kautta rahoitetaan meidän hyvinvointimme, yhteiskunnan arvokkaat palvelut – niin lapsille kuin vanhuksillekin, Sanni Grahn-Laasonen perusteli.

– Samaan aikaan meidän vaaliohjelmassamme on vahvasti linjattu siitä, etä tarvitaan kireämpi, tiukempi vanhuspalvelulaki, joka turvaa arvokkaan vanhentumisen ja ikääntymisen ihan jokaiselle tässä maassa.

Grahn-Laasosen mukaan kokoomuksen tavoite on keventää työn verotusta ja eläkkeiden verotusta. Taustalla on kireä verotus ja se että ”haluamme että työn tekeminen kannattaa aina”.

– Että kannattaa vastaanottaa työtä. Toisaalta myös luodaan yrittäjyyden edellytyksiä, jotta työllisyysaste nousee ja palvelut rahoittuvat. Erityisesti nyt, kun Suomi ikääntyy kovaa vauhtia ja vauvoja syntyy historiallisen vähän meidän pitää pitää huolta siitä, että työllisyysaste kehittyy myönteisesti. Jotta ei olla kurjistumisen tiellä, vaan pystytään turvaamaan palvelut, Sanni Grahn-Laasonen sanoi.

Grahn-Laasosen mukaan Suomeen on saatu 140 000 uutta työpaikkaa, ”johon on tarvittu vaikeita päätöksiä, joita eduskunnassa oppositiopuolueet ovat kategorisesti kaikkia vastustaneet”.

– Meidän tavoitteena on, että tulevalla hallituskaudella leikkausten tielle ei tarvitse mennä. Itsekin kun on joutunut vaikeita päätöksiä puolustamaan ja tekemään, niin toivon että kaikki kivet käännetään ennen kuin siihen joudutaan.

Sanni Grahn-Laasosen mukaan helposti unohtuu usein, että työllisyysasteen nostaminen 75 prosenttiin ei ole helppo asia. Hänen mukaansa ”ilmassa on miljardilupauksia sinne ja tänne, mutta hyvin vähän keinoja miten ne rahoitetaan”.

– Meidän linjamme pohjautuu työnteon kannustimiin ja korkeaan työllisyysasteeseen. Kakkua pitää kasvattaa ennen kuin sitä voidaan jatkaa, hän totesi.

– Tämä hallituskausi on onnistunut aika hyvin, pitkälti kokoomuksen vaikutuksesta. Ehkä kokoomuksen rooli hallituksessa monasti onkin se, että me muistutamme talouden tosiasioista, työllisyyskehityksen tärkeydestä ja niin edelleen. Luulen että se on se meille ominainen rooli.