”Sitä ei saa täällä sanoa” – SDP ja kokoomus väittelivät ravintoloista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Eduskunnassa otettiin yhteen rajoitusten purkamisesta.

Kokoomuksen kansanedustajista useat, muun muassa Timo Heinonen, ihmettelivät tiistaina eduskunnan täysistunnossa, että isoon maahan on tulossa käytännössä taudittomille alueille jatkossakin rajoitustoimia. Heinonen arveli, että niiden noudattaminen tulee olemaan hyvin kyseenalaista.

– Kokoomus kannattaa rajoitustoimia silloin kun ne ovat perusteltuja tartuntatautitilanteen mukaan. Esimerkiksi Uusimaa hallituksen mukaan piti avata, kun sen sululle, eristykselle, ei ollut enää edellytyksiä. Nyt pitää kysyä: mikä on se perustelu, että Itä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa, missä koronavirusta ei ole, voidaan määrätä jatkossakin kahvilat ja ravintolat toimimaan vain osateholla?, Timo Heinonen kysyi.

Heinonen kertoi ravintolayrittäjältä saamastaan sähköpostista, jossa lähettäjä arvosteli työtä luovien ravintoloiden nimittelyä kuppilaksi ja vedottiin, ettei tätä toimialaa tapettaisi. Edustaja vetosi vielä kerran ministeri Krista Kiuruun (sd.) ulosmyyntioikeuden sallimiseksi ja ravintoloiden arvonlisäveron alentamiseksi.

SDP:n lääkärikansanedustaja Aki Lindén puhui seuraavana.

– Kuuntelin huolella äskeisen edustaja Heinosen puheenvuoron. Siitä kuulsi ajatus, että tämä epidemia olisi nyt Suomessa ohi, Aki Lindén sanoi.

– Ei!, Timo Heinonen huusi väliin.

– Se oli sillä tavalla hämmästyttävä puheenvuoro, että aikaisemmin olette täällä toistuvasti todenneet, että pääministeri (Sanna) Marinin hallitus ei ole osannut tehdä yhtään mitään tämän epidemian aikana, Aki Lindén jatkoi.

– Älkää vääristelkö, Timo Heinonen huusi jälleen väliin.

– …ja nyt sitten näiden toimenpiteiden ansiosta se onkin ohi, ja kun se on ohi, niin nyt voidaan sitten avata kaikki paikat ja saada kaikki taas niin kuin entiselleen, Lindén totesi.

– Ei kannata vääristellä toisten puheita!, Heinonen kommentoi.

– Meidän täytyy saada tämä epidemia nyt niin vähäiseksi, että ihmiset lakkaavat pelkäämästä, ja täytyy muistaa, että osin tämä pelko on aiheellista. Ei tämä epidemia ole vielä kokonaan ohi. Eli siinä mielessä minä ihmettelen, että tehtiin niin tai näin, niin aina kokoomuksen mielestä tehdään väärin päin, SDP:n kansanedustaja lopetti.

– Höpö höpö, kokoomuksen Heinonen sanoi.

Timo Heinonen jatkoi seuraavassa puheenvuorossaan näin:

– Jos käyttäisin pääministeri Sanna Marinin kieltä, niin toteaisin teidän… – arvoisa puhemies, sitä ei saa täällä salissa sanoa, niin en sano. Totesin selkeästi, että rajoitustoimia, jotka koetaan oikeutetuiksi, myös noudatetaan, ja totesin yksiselitteisesti, että kokoomus kannattaa rajoitustoimia, jotka ovat perusteltuja tartuntatilanteen mukaan, Heinonen sanoi.

– Me olemme myös esittäneet alueellisesti esimerkiksi kahviloiden ja lounaspaikkojen sulkujen purkamista jo toukokuussa, ja olemme vastaavasti esittäneet, että joitain toimenpiteitä pitäisi mahdollisesti tiukentaa. Olemme tuoneet esille esimerkiksi hengityssuojainten käytön, niin kuin monessa muussa maailman maassa käytetään, julkisessa liikenteessä, kaupoissa. Meillä se voisi olla varsin perusteltua esimerkiksi Uudellamaalla, Kehä kolmosen sisällä.

”Leväyttää auki”

Aki Lindénin mielestä kokoomuslaisten puheenvuorot eduskunnassa asiassa vaihtelivat maskien käytöstä ”erittäin yltiöliberaaleihin”.

– Siellä on esitetty esimerkiksi, ymmärtääkseni hyvin myönteisessä sävyssä, että tämmöisiä kellorajoituksia, jotka nyt ovat tässä asetusesityksessä, viisaampi olisi esimerkiksi kahden tunnin ravintolassa oleskelun aika. Millä sekin sitten kontrolloitaisiin: saisiko jokainen jonkun mittarin käteen ja voisiko välillä käydä jäähyllä ja tulla sitten taas uudelleen kahdeksi tunniksi?, Aki Lindén kysyi.

Myös lääkärikansanedustaja Mia Laiho (kok.) halusi ”oikaista sanomisia, että kokoomus haluaisi kaikki rajoitukset tästä vain leväyttää auki ilman vastuuta”.

– Näin ei tietenkään ole. Täällä halutaan tarkoitushakuisesti levittää tällaista viestiä, Mia Laiho totesi.

– Kokoomus on koko ajan halunnut hallittua rajoitusten purkamista niin, että pystytään samalla pitämään tartuntaketjut kurissa, ja sen takia tämä hallituksen hybridistrategiaksi kutsuttu testaa, eristä, jäljitä ja hoida -malli on hyvä strategia, jos se oikeasti toteutuu. Ja jos se toteutuu niin kuin sen pitäisi toteutua, niin me pystyisimme avaamaan myöskin rajoituksia sallivammin ja niin, että huomioidaan ja luotetaan ihmisiin.

– Ja jos ajatellaan ravintoloita, niin kyllähän siellä on suuri vastuu myös niillä yrittäjillä, ravintoloitsijalla siitä, että heidän yrityksessään kaikki menee niin kuin pitää. Ja en haluaisi sitä kyseenalaistaa, vaan luotan täysin siihen, että he ovat vastuullisia toimijoita. Kyse on kuitenkin heidän elinkeinostaan myöskin, Laiho jatkoi.