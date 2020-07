Hallitus palautti rajavalvonnan kolmelle maalle

Itävallan, Slovenian ja Sveitsin epidemiatilanne on viime aikoina heikentynyt.

Hallitus on päättänyt sisärajavalvonnan palauttamisesta Suomen ja Itävallan, Slovenian ja Sveitsin väliseen liikenteeseen.

Näissä maissa tautitapausten määrät ovat edellisen arvioinnin jälkeen kääntyneet kasvuun. Rajoitukset astuvat voimaan maanantaina 27. heinäkuuta.

Sisärajavalvontaa jatketaan Suomen ja Espanjan, Luxemburgin, Portugalin, Puolan, Ranskan, Ruotsin ja Tšekin välisessä liikenteessä. Poikkeuksena on jo aiemmin valvonnasta vapautettu huvialusliikenne.

Valtioneuvoston tiedotteen mukaan maahantulon rajoituksista voidaan luopua Suomen ja sellaisten maiden välisessä liikenteessä, joissa koronaviruksen ilmaantuvuus on ollut korkeintaan 8 uutta tautitapausta 100 000:ta henkilöä kohden edellisen 14 vuorokauden aikana.

Rajoitusten purkamista harkitaan niiden maiden osalta, joissa on enintään 10 uutta tautitapausta 100 000 henkilöä kohden edellisen 14 vuorokauden aikana. Hallitus on aiemmin todennut, että purettuja rajoituksia voidaan tarvittaessa palauttaa, jos epidemiatilanne pahenee merkittävästi jossakin maassa.

Euroopan unionin neuvosto hyväksyi 30. kesäkuuta suosituksen rajaliikenteen rajoitusten purkamisesta EU:n ulkopuolisten maiden osalta. Neuvosto suosittaa, että jäsenvaltioiden olisi purettava ulkorajoilla rajoitukset koordinoidusti ja vaiheittain.

Suomen ja vihreällä listalla olevien maiden välinen liikenne avataan tietyin rajoituksin, jos listalla olevan maan tartuntojen määrä on enintään 8 tapausta 100 000:ta henkilöä kohden edellisen 14 vuorokauden aikana.

Kriteerin täyttäviä maita ovat Etelä-Korea, Georgia, Japani, Kiina, Ruanda, Thaimaa, Tunisia, Uruguay ja Uusi-Seelanti. Suomen ja näiden maiden välisessä liikenteessä sallittiin 13. heinäkuuta alkaen näissä maissa asuvien työmatkaliikenne ja muu välttämätön liikenne. 27. heinäkuuta alkaen Suomen ja näiden maiden välinen liikenne sallitaan rajoituksitta.

Kiinan osalta edellytetään neuvoston suosituksen mukaisesti, että EU:n neuvosto vahvistaa vastavuoroisuuden riittävän toteutumisen.

Myös Algerian ja Australian asukkaiden osalta ulkorajaliikenteen rajoituksia lievennettiin 13. heinäkuuta, mutta viimeisimmän epidemiologisen arvion perusteella maat eivät enää täytä hallituksen asettamaa kriteeriä. Algerian ja Australian osalta ulkorajaliikenteen rajoituksia tiukennetaan siksi uudelleen.

Ulkorajaliikenteen rajoitukset on aiemmin poistettu Suomen ja Andorran, Kyproksen, Irlannin, San Marinon ja Vatikaanin välisestä liikenteestä. Suomen ja näiden Schengen-alueen ulkopuolisten maiden välinen liikenne on rajoituksitta sallittua.

Lentoliikenteen kauttakulun osalta täsmennetään, että sallittua on vain säännöllisen reittiliikenteen kauttakulku.

Perustuslain 9. pykälän mukaan Suomen kansalaisella on aina oikeus palata Suomeen, ja jokaisella on oikeus halutessaan lähteä Suomesta, ellei oikeutta ole lailla rajoitettu. Hallitus kuitenkin suosittelee edelleen välttämään tarpeetonta matkustamista muualle paitsi maihin, joiden osalta on luovuttu maahantulon rajoituksista. Suomesta poistuvan on otettava huomioon myös kohdemaan mahdolliset rajoitukset Suomesta saapuville henkilöille.