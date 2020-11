Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen Heikki Vestmanin mukaan rikollisia ei pidä uhriuttaa.

Kokoomuksen kansanedustaja Heikki Vestman kummastelee sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) lausuntoja pääkaupunkisudun nuorisorikollisuudesta.

– Sisäministerin pitää kuunnella poliisia ja lopettaa nuorten rikollisten uhriuttaminen, Vestman sanoo Twitterissä.

Hän viittaa tästä löytyvään Ilta-Sanomien juttuun. Siinä poliisi kertoo, mitä Helsingin seudun huolestuttavasta rikosilmiöstä tiedetään. Helsingin poliisin rikostutkintayksikön rikoskomisario Marko Forss toteaa, että rikollisia yhdistää nuoren iän lisäksiä ymmärtämättömyys ja ajattelemattomuus. Myös lastenkodeista karkailu näkyy.

– Kun olen käynyt jututtamassa näitä meidän pääasiakkaita, en ole kuullut kenenkään valittavan, että ryöstin siksi, koska asemani yhteiskunnassa on niin huono, Forss toteaa IS:lle.

Hänen mukaansa kyse on enemmänkin siitä, että ”kavereiden kanssa tuli tällainen idea ja liikuin huonossa seurassa”.

Helsingin Sanomat kertoi maanantaina, että Helsingin keskustassa ja joissain pääkaupunkiseudun lähiöissä kokoontuu vaarallisia nuorisorikollisten joukkioita, jotka eivät kaihda väkivaltaa.

Nuoria kerrotaan olevan yhteensä noin 100-150. Heistä valtaosa on ulkomaalaistaustaisia. Nuorten kuvataan olevan valmiita jopa puukottamaan vain muutaman kymmenen euron takia. Syyksi ammattilaiset arvelevat halun tavoitella esimerkiksi enemmän statusta tuovia kalliita merkkivaateita, joiden hankkimiseen nuoret eivät näe laillisia keinoja.

Sisäministeri Maria Ohisalo totesi maanantaina, ettei ilmiö ole uusi ja että sen ratkomiseen tarvitaan eri viranomaisten välistä yhteistyötä.

Ohisalon mielestä Suomessa ei saisi syntyä näköalattomuutta, joka ajaa ihmisiä epätoivoisiin tekoihin.

– Keskeistä on eriarvoisuuden vähentäminen. Jotta Suomi on jatkossakin maailman turvallisin maa, on jokaisen pystyttävä luottamaan muihin ihmisiin ja viranomaisiin. Kukaan ei saa jäädä yksin, sisäministeri linjaa.

