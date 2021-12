Sisäministeri: Lapsiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta torjuttava uusin keinoin

EU-komissio on puuttumassa ongelmaan asetuksella.

Sisäministeri Krista Mikkosen (vihr.) mukaan tarvitaan uusia keinoja torjua lapsiin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa, koska rikokset siirtyvät yhä enemmän verkkoon.

– Erityisesti yksityiset toimijat kuten internetpalveluntarjoajat on saatava työhön vahvemmin mukaan, Mikkonen tviittaa.

Mikkonen puhui keskiviikkona EU:n Internetfoorumissa.

Hänen mukaansa lapset ja nuoret voivat kohdata netissä myös väkivaltaista ekstremismiä.

– Osa materiaalista on tarkoitettu heidän radikalisoimiseen ja rekrytoimiseen mukaan rikolliseen toimintaan. Algoritmien tulisi ohjata tällainen sisältö pois nuorten näkyviltä ja auttaa sen poistamisessa.

Mikkonen korostaa, että digitaalinen ympäristö on tärkeä osa lasten ja nuorten elämää.

– Aikuisten on varmistettava, että ympäristö on mahdollisimman turvallinen. Pidän hyvänä, että EU komissio on antamassa alkuvuodesta asetuksen lapsiin kohdistuvan verkkovälitteisen seksuaaliväkivallan torjunnasta.

