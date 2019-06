Sisäministeri ISIS-perheistä Ylellä: Lasten oikeuksien täytyy toteutua

Maria Ohisalon mukaan Syyriassa olevien suomalaislasten tilanne ratkaistaan mahdollisimman nopeasti.

Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) mukaan Suomi ei ole vielä tehnyt päätöstä siitä, voivatko Syyrian al-Holin Isis-leirille jäänet suomalaislapset ja näiden äidit palata Suomeen.

– Asia on erittäin hankala. Siellä on Suomen kansalaisia, jotka ovat vaikeassa tilanteessa. Heillä on terveydellisiä ongelmia ja vaaratilanteita. Suomella on oma vastuu tässä asiassa ja nyt pohditaan, miten asiassa edetään, Ohisalo kertoi Ylen aamu-tv:ssä.

Ylen kyselyn mukaan noin kolmasosa suomalaisista on sitä mieltä, että Isis-leirille jääneitä suomalaisia ei pitäisi päästää palaamaan. Kyselyn tulos ei yllättänyt Ohisaloa.

– Tätä voi katsoa niin monesta eri näkökulmasta. Yhtäältä tässä on kyse ihmisoikeuksista, turvallisuudesta ja samaan aikaan tähän liittyy todella paljon riskejä, joita täytyy punnita tarkkaan.

Ohisalon mukaan lasten oikeuksien täytyy kuitenkin toteutua kaikissa tapauksissa. Suomi on sitoutunut kansainvälisiin sopimuksiin, jotka velvoittavat toimimaan lasten hyväksi.

Ohisalon mukaan mitään yhtä isoa selvitystä ei ole tehty, mutta asiasta keskustellaan ja neuvotellaan jatkuvasti.

– Tilanne on vakava ja ihmisten henki ja terveys on vaarassa, joten tässä toimitaan mahdollisimman nopeasti.