Sisäministeri: Ei-välttämätöntä matkustamista kartettava

Maria Ohisalo muistuttaa, että koronaepidemia ei ole ohi Suomessa eikä naapurimaissa.

– Tilanne on yhä vakava. Tähän asti olemme onnistuneet hyvin estämään viruksen leviämistä ja kiitos tästä kuuluu vastuullisille suomalaisille, jotka ovat ottaneet rajoitukset ja suositukset vakavasti. Yhteistä työtä koronaviruksen leviämisen estämiseksi tarvitaan yhä, sanoo sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.).

Hänen mukaansa rajaliikenteen rajoittamisella on torjuttu koronaviruksen leviämisen aiheuttamaa uhkaa sisäiselle turvallisuudelle.

– Samalla on pyritty turvaamaan liikkumisvapautta siinä määrin kuin se on epidemiatilanteessa mahdollista jättämällä useita rajanylityspaikkoja tietyin rajoituksin auki. Näin on haluttu turvata tavaraliikenteen ja tarpeellisen työmatkaliikenteen edellytykset sekä kansalaisten perusoikeudet.

Hallitus antoi maaliskuussa epidemian levitessä suosituksen, ettei ulkomaille pidä matkustaa. Etenkään vapaa-ajanmatkoja ei tulisi tehdä. Tämä suositus on ministerin mukaan yhä voimassa. Useimmissa maissa on myös voimassa maahan saapujille karanteenirajoituksia.

Ohisalo toteaa, että koronaviruksen leviämistä on saatu Suomessa hidastettua ja tämän myötä hallitus on voinut lähteä purkamaan rajoituksia myös rajaliikenteessä.

– Työmatkaliikennettä rajan yli helpotetaan 14.5. alkaen. Jotta koronatilanne ei huonontuisi merkittävästi, tarvitaan jokaisen kansalaisen panosta hallituksen suositusten noudattamiseksi. Rajaliikenteessä se tarkoittaa ei-välttämättömien rajanylitysten välttämistä jatkossakin.

Perustuslain mukaan Suomen kansalaista ei saa estää saapumasta maahan, ja samoin jokaisella on oikeus lähteä Suomesta, ellei kyseistä oikeutta ole laintasoisella säädöksellä rajoitettu.

Ohisalon mukaan rajavartiolaitoksen virkamiehet ovat rajanylityspaikoilla suositelleet ja neuvoneet kansalaisia välttämään kaikkea ei-välttämätöntä liikennettä, jotta vakavan tartuntataudin leviäminen hidastuisi. Viranomaiset ovat rajatarkastuksissa pyrkineet erityisesti edistämään kansalaisten perusoikeutta hengen ja terveyden suojaamiseksi.

– Rajavartiolaitoksella on tässä tilanteessa ja muulloinkin keskeinen rooli Suomen sisäisen turvallisuuden edistämisessä perusoikeuksia kunnioittaen. Perusoikeuksien toteutumisesta pidetään kiinni viranomaistoiminnassa myös poikkeusoloissa, sanoo Ohisalo.

Rajavartiolaitoksen toiminnasta on kanneltu oikeuskanslerille. Sisäministeri mukaan kantelut käsitellään säädösten ja määräysten mukaisesti.

