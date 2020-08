”Sisäministeri ei näe ongelmia turvallisuustilanteessa”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

PS-edustajan mukaan kansalaisilta pimitetään tietoa, eikä uhkakuvia oteta tosissaan.

Kansanedustaja Jukka Mäkynen (ps.) jätti Helsingin Hietalahdessa kesäkuussa tapahtuneen nuorison väkivaltaisen poliisiin kohdistuneen hyökkäyksenjälkeen kirjallisen kysymyksen sisäministeri Maria Ohisalolle (vihr.). Siinäa hän tiedusteli, aikooko sisäministeri tehdä konkreettisia toimenpiteitä poliisien ja kansalaisten turvallisuuden takaamiseksi nopeasti heikentyvässä sisäisen turvallisuuden toimintaympäristössä ja aikooko sisäministeri tarkistaa poliisin viestintäkäytäntöjä?

Mäkynen sanoo tiedotteessaan olevansa tyrmistynyt Ohisalon vastauksesta.

– Ohisalo mainitsee vastauksessa kirjalliseen kysymykseen erilaiset poliisin toimintaa ohjaavat asiakirjat ja sen, että lopullisen päätöksen yksittäisen rikosasian tiedottamisen osalta tekee aina tutkinnanjohtaja. Eli toisin sanoen, sisäministerillä ei ole aikomustakaan muuttaa mitään poliisin nykyisessä tiedotuslinjassa, jossa maahanmuuttajataustaisten henkilöiden tekemiä rikoksia pimitetään kansalaisilta, kansanedustaja sanoo.

Mäkynen huomauttaa, että sisäministeri on Suomen sisäisen turvallisuuden ylintä valtaa käyttävä henkilö, jolla on poliittinen vastuu Suomen sisäisestä turvallisuudesta.

– On täysin käsittämätöntä ja vastuutonta piiloutua byrokratian taakse, kun suomalaisia joutuu jatkuvasti ulkomaalaisten jengien väkivallan kohteeksi ja loppua kasvulle ei näy.

Mäkysen mukaan Ohisalo puhuu vastauksessaan nuorten integroimisesta suomalaiseen yhteiskuntaan erilaisten verorahoilla rahoitettujen palveluiden avulla, eikä hän näe (tai halua nähdä) Suomen turvallisuustilanteen heikentyneen.

– Ilmeisesti naapurimaassa Ruotsissa tilannetta ei ikään kuin ole olemassa Ohisalon maailmassa. Jokaisen maalaisjärjellä varustetun täytyy ymmärtää, että Ruotsi on varoittava esimerkki. Lopputulos näistäkin isoista taloudellista panostuksista huolimatta on laaja jengiytyminen, murhien ja väkivaltarikosten räjähdysmäinen kasvu, no-go-alueet ja käsikranaattien lentäminen ruotsalaisissa lähiöissä niin usein, että sitä pidetään jo uutena normaalina . Suomella on vielä hetki aikaa pysäyttää Suomen vajoaminen Ruotsin tilaan, Mäkynen sanoo.

Kansanedustajan mielestä Ruotsi on epäonnistunut valtio, jossa useimmiten maahanmuuttajataustaisista henkilöistä koostuvat jengit kontrolloivat isoja alueita, minne edes poliisilla ei ole menemistä.

– Onko niin, että vihervasemmistohallitus haluaa Suomen Ruotsin tielle, hän kysyy.