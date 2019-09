Sirpa Pietikäinen perää EU:lta johtajuutta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen vaatii EU:lta johtajuutta ilmasto- ja kiertotalouspolitiikkaan.

– Ilmastonmuutos ilmiönä on kiihtyvä, systeeminen, vaikeasti ennustettava ja siksi riskialtis. Kyse on paradigman muutoksesta. Hiukan paremmat teot väärällä konseptilla eivät auta, vaan kyse on sellaisista ratkaisuista, jotka vastaavat koko kestävyyshaasteeseen, Sirpa Pietikäinen (kok.) kuvailee.

Hänen mielestään uusien toimintamallien on oltava sellaisia, että ne eivät heikennä biodiversiteetin tilaa, eivätkä aiheuta luontoa kuormittavia päästöjä, niiden on perustuttava uusiutuvaan energiaan, sen uusiutuvuuden rajoissa, ja uudelleenkäytettävä hyödykkeiden materiaalit sekä tuotettava vähintäänkin nykyinen hyvinvointi kymmenyksellä nykyisistä resursseista.

– Meillä on noin kymmenen vuotta aikaa tehdä ratkaisut, joilla saavutamme hiilineutraaliuden globaalisti sekä Euroopassa vuoteen 2050 mennessä. Mitä myöhemmäksi ratkaisut jäävät, sitä kalliimpia ja radikaalimpia ne tulevat olemaan. Mahdollisimman nopea kiertotalouteen siirtyminen on myös taloutemme etu, Pietikäinen toteaa.

Euroopan parlamentti keskustelee tänään unionin yhteisestä kannasta ennen New Yorkissa järjestettävää YK:n ilmastohuippukokousta.

Pietikäisen mukaan nykyisessä kansainvälispoliittisessa tilanteessa vain Euroopan unionista on johtamaan tarvittavaa muutosta.

– Siihen tarvitsemme monenkeskisyyttä, nykyistä kestävämpiä kauppasopimuksia ja politiikkaa, joka perustuu tietoon ja tieteeseen. Seuraavan komission keskeisin haaste onkin nostaa kiertotalouspaketin kunnianhimoa, taata kestävän rahoituksen paketin seuraavat askeleet sekä se, miten se löytää riittävän vahvan ja horisontaalisen politiikan ilmastonmuutokseen liittyvissä kysymyksissä, hän sanoo.