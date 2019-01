Sirpa Pietikäinen: Lisää resursseja perusoikeuksien puolustamiseen

EU:n on lisättävä resursseja kansalais- ja perusoikeuksien turvaamiseen, vaatii europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen (kok.).

– Perusoikeuksien ja arvojen ohjelma tarjoaa tälle hyvät puitteet. Ohjelman resursseja onkin lisättävä. Erityisen tärkeää on pysäyttää naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen työn tukien leikkaukset, Sirpa Pietikäinen sanoo tiedotteessaan.

Hän muistuttaa, että EU:n perusoikeuskirjan mukaan unionin perustana ovat ihmisarvon, vapauden, yhdenvertaisuuden ja yhteisvastuullisuuden jakamattomat ja yleismaailmalliset arvot.

Pietikäinen on harmissaan siitä, että naisten oikeudet ovat kohdanneet erityistä vastustusta joissain EU-maissa viimeisen parin vuoden aikana.

– Huolestuttavaa on muun muassa pyrkimys heikentää naisten jo saavutettuja seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyviä oikeuksia. EU:n ja kaikkien jäsenmaiden tulisi kiireellisesti ratifioida Euroopan neuvoston Istanbulin sopimus, joka on kattavin naisin kohdistuvaa väkivaltaa ja perheväkivaltaa torjuva kansainvälinen sopimus, vaatii Pietikäinen.

Suomessa on Euroopan keskiarvoa huonompi tilanne naisiin kohdistuvan väkivallan osalta. Suomessa 47 prosenttia yli 15-vuotiaista naisista on kokenut fyysistä ja/tai seksuaalista väkivaltaa, mikä on 14 prosenttia enemmän kuin EU:n keskiarvo. Uhreista 46 prosentille (33 % EU-maiden keskiarvo) väkivallasta on ollut terveydellisiä seurauksia.

Suomessa naisiin kohdistuva väkivallan vuosittaisten yhteiskunnallisten kustannuksien on arvioitu olevan yli kaksi miljardia euroa.

– Työtä perusoikeuksien puolustamiseksi tarvitaan paitsi muissa maissa, myös meillä Suomessa, Pietikäinen toteaa.

Hänen mukaansa ohjelma kansalaisoikeuksien ja perusoikeuksien suojelemiseksi ja edistämiseksi on tarpeellinen.

– Resursseista osa tulee korvamerkitä naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiselle työlle. Sukupuolivaikutusten arviointi on sisällytettävä vahvemmin hallintoon ja hankkeiden vaikutusta tasa-arvon tilaan on seurattava tarkemmin.