Sirpa Pietikäinen: Laiminlyönnit hoivakodeissa tutkittava

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

WHO on arvioinut, että kevään korona-aallossa jopa puolet virukseen liittyvistä kuolemista tapahtui hoivakodeissa.

– Ovatko koronaviruskatastrofista johtuneet laiminlyönnit hoivakodeissa se viimeinen pisara, joka saa meidät vihdoin havahtumaan siihen, kuinka huonosti hoidamme ikäihmisiämme normaalitilanteessakin, kysyy europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen (kok.).

Hän sanoo ehdottaneensa Euroopan laajuista hoivastrategiaa jo aiemmin, ja se on nyt ajankohtaisempi kuin koskaan.

– Ihmisillä tulee olla hoivan järjestämisessä valinnanvaraa, hoivan täytyy olla kotiin tai kodin omaisiin oloihin perustuvaa ja minimihoitajamitoitus tulee säätää riittäväksi. Koronan toisen aallon nyt kiihtyessä ja taudin levitessä nuoresta väestöstä vanhempaan emme voi vältellä keskustelua ensimmäisen aallon uhreista vanhainkodeissa ympäri Eurooppaa. Emme voi antaa saman enää toistua.

Maailman terveysjärjestö WHO:n Euroopan toimisto on arvioinut, että keväällä ensimmäisessä korona-aallossa jopa puolet virukseen liittyvistä kuolemista Euroopassa tapahtui hoivakodeissa.

– Tämä on tutkittava perinpohjaisesti, ja mahdolliset laiminlyönnit ja virheet on käsiteltävä. On hyvin huolestuttavaa, että tilanteessa, jossa Euroopan väestöstä vain noin 0,5 prosenttia eli 3,7 miljoonaa eurooppalaista asuu vanhainkodeissa, tapahtui niissä puolet koronavirukseen liittyvistä kuolemista, Pietikäinen toteaa.

– Monien hoivakotien toiminta, hoivakotien resursointi ja hoivan taso olivat jo ennen koronapandemiaa huonossa jamassa, mutta koronaviruskatastrofi on paljastanut useita järkyttäviä laiminlyöntitapauksia vanhusten hoivakodeissa ympäri Eurooppaa.

Pietikäisen mukaan Raportit eurooppalaisista hoivakodeista ovat pysäyttävää luettavaa.

– Koronavirukseen sairastuneita ei ole viety lääkäriin eikä hoidettu kunnolla, vaan heille on esimerkiksi annettu morfiinia, kun olisi pitänyt nesteyttää ja antaa happea.

– Puutteellinen varautuminen, suojavälineiden puute, liian vähäinen henkilökunta ja pahimmassa tapauksessa henkilökunnan loppuun palaminen olivat myös meillä Suomessa uhkana, mutta johti karmiviin laiminlyönteihin joissakin hoitopaikoissa Euroopassa. Tämä kaikki on altistanut hoivakotien asukkaita suhteettomasti koronavirukselle, Pietikäinen sanoo.

Hän toteaa, että toisaalta hoivakotien asukkaiden eristäminen ja omaisten vierailukiellot ovat olleet ahdistavia sekä huonontaneet monen fyysistä vointia, kun säännöllistä kuntoutus- ja päivätoimintaa ei ole rajoitustoimenpiteiden takia voitu järjestää.

– On surullista, että tarvitsemme globaalin koronakriisin kaltaisen herätyksen ja vasta tuhansien ennenaikaisten kuolemien jälkeen silmämme avautuvat vanhainkotien hälyttävään tilaan. Asukkaat ja henkilökunta ovat joutuneet turhaan alttiiksi hengenvaaralliselle koronavirukselle, kun kriisivalmius yksiköissä ei ole ollut ajan tasalla. Koronakriisin aiheuttamat tuhot hoivakodeissa tulee tutkia kunnolla Euroopan laajuisesti, Pietikäinen vaatii.

Euroopan parlamentti kuulee torstaina komission lausuman aiheesta.