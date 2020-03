Sirpa Pietikäinen: Kreikka-operaatio ja Suomen linja ei ristiriidassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusmepin mukaan turvapaikkahakemusten käsittelyn keskeyttäminen ei voi jatkua loputtomiin.

EU:n jäsenmaat eivät voi toimia Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexin operaatiossa Turkin Kreikan-vastaisella rajalla eri lainsäädäntöjen ja periaatteiden mukaan, toteaa europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen (EPP, kok.).

– Näin ei toimita myöskään YK:n rauhanturvaoperaatioissa. Nämä voidaan rinnastaa keskenään, Pietikäinen sanoi perjantaina Helsingissä suomalaismeppien pressikahveilla.

Rajavartiolaitos on päättänyt lähettää nelihenkisen partion Kreikan maarajalla käynnistyvään nopeaan rajainterventioon. Nyt Suomella on paikalla 14 rajavartijaa ja yksi partioalus. Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) lausunnot ovat aiheuttaneet epäselvyyttä siitä, mikä on suomalaisten rajavartijoiden tehtävä.

EU, Suomi mukaan lukien on selkeästi ilmoittanut tukevansa Kreikan päätöstä pitää raja kiinni. Kreikka ei käsittele kuukauteen turvapaikkahakemuksia. Ministeri Ohisalo on korostanut kansainvälisiä sopimuksia ja rajan yli tulevien oikeutta hakea turvapaikkaa.

Sirpa Pietikäinen korostaa, että Frontexin operaatiossa toimitaan yhteisen sopimuskehikon kautta.

– Se ei ole ristiriidassa Suomen linjan kanssa, koska Frontex rinnastuu tietyllä tavalla rauhanturvaoperaatioihin. Siellä on väkivallan käyttökielto ja prosessi turvapaikanhakijoiden ohjaamiseksi oikeisiin viranomaisprosesseihin, Pietikäinen sanoo.

Pietikäisen mukaan mikään laki ei anna käytännön tilanteeseen yksityiskohtaista vastausta siitä, tarvitaanko Kreikassa järjestäytyneen infrastruktuurin asentamiseen kaksi viikkoa vai kuukausi ennen kuin turvapaikkahakemusten käsittely jatkuu.

– Minusta se ei ole kohtuuton aika, mutta se ei tarkoita sitä, että sitä (hakemusten käsittelyn keskeytys) voidaan jatkaa juhannukseen asti.

Turkin ja Kreikan rajalle on saapunut paljon siirtolaisia sen jälkeen, kun Turkki kertoi avaavansa EU:n vastaisen rajansa pakolaisille. Kreikka pyysi maanantaina Frontexilta apua Turkista tulevan pakolaisaallon hallintaan.

Rajavartiolaitoksen viestintäjohtaja Kati Lepojärven mukaan isäntävaltiona Kreikka johtaa operaatiota.

– Kreikka ei voi kuitenkaan käskeä operaatioon osallistuvaa henkilöstöä toimimaan muutoin, kuin operaatiosuunnitelman edellyttämällä tavalla, Lepojärvi sanoi Iltalehdelle.