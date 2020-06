Sirpa Pietikäinen: Jaossa on ennätysmäärä rahaa

Mepin mukaan EU:n jälleenrakennusrahaston on edistettävä vihreää taloutta.

Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäisen (EPP, kok.) mukaan EU:n jälleenrahennusrahasto on ”biljoonan euron tilaisuus” edistää vihreää taloutta.

– Koronakriisin hoitamiseen tarkoitettu paketti on kaikin puolin ennennäkemätön. Suunnittelun alla on erityinen jälleenrakennusrahasto, joka nostaisi tukipakettia entisestään. Jaossa on siis ennätysmäärä rahaa. Tämä on myös mahdollisuus, Pietikäinen kirjoittaa Hämeen Sanomissa.

– Voimme valita, laitammeko biljoonat vanhan, kestämättömän teknologian ja saastuttavan tuotannon tukemiseen vai vihreän talouden edistämiseen.

Pietikäinen kirjoittaa, että siirtymä hiilineutraaliin yhteiskuntaan edellyttää komission arvioiden mukaan 260 miljardin vuotuisia investointeja.

– Talouden elvytykseen on jo nyt käytetty kymmenkertaisesti enemmän. Siirtymä kestävään talouteen maksaa myös itsensä takaisin. Komissio on arvioinut, että siirtymä hiilineutraaliin yhteiskuntaan tuottaa 1,2 miljoonaa uutta työpaikkaa pelkästään vuoteen 2030 mennessä. Luku tulee todennäköisesti kasvamaan muutoksen vauhdittuessa.

Pietikäisen mukaan koronaepidemian aiheuttama talouskriisi on vasta esimakua ilmastomuutoksen tuleviin vaikutuksiin verrattuna.

– Siksi on tärkeää, että jälleenrakentaessamme taloutta käytämme tilaisuuden korjata sen rattaat kestävälle polulle. Muuten jätämme tulevien sukupolvien harteille paitsi julkisen velan, myös ilmastonmuutoksen ja biodiversiteettikriisin kustannukset. Olemme lainanneet ympäristöltä ja nyt on korkea aika maksaa velka takaisin.