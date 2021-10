Sirpa Pietikäinen: Hermostuttavaa nähdä tasa-arvon indeksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Mepin mukaan koronapandemian seuraukset ovat iskeneet suhteettomasti naisiin.

Euroopan parlamentissa vietetään tällä viikolla tasa-arvoviikkoa. Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen (kok.) mukaan viikon tärkein tapahtuma on Euroopan tasa-arvoinstituutin EIGE:n torstaina julkaistava tasa-arvoindeksi, joka keskittyy tänä vuonna ajankohtaisesti terveyteen.

– Koronapandemian seuraukset ovat iskeneet suhteettomasti naisiin, joten on jopa hieman hermostuttavaa nähdä, miltä tasa-arvoindeksi terveyden näkökulmasta näyttää, Pietikäinen kirjoittaa Facebookissa.

EIGE:n johtaja Carlien Scheele on torstaina naisten oikeuksien valiokunnan vieraana esittelemässä indeksiä. Indeksin tarkoituksena on antaa päivitys siitä, mikä sukupuolten tasa-arvon tila on EU:ssa vuosittain.

Useat valiokunnat järjestävät tasa-arvoviikolla aiheeseen liittyviä tapahtumia ja kuulemisia. Esimerkiksi talousvaliokunnan kuuleminen käsittelee EU:n koronaelvytystä ja sitä, miten se voisi paremmin suojella naisia ja edistää tasa-arvoa.

Pietikäisen pöydällä ovat tänä syksynä jälleen vahvasti myös naisten oikeudet.

– Parlamentin kannan muodostaminen EU:n palkka-avoimuusdirektiivistä on käynnissä, ja olen direktiivissä EPP-ryhmäni neuvottelija. Neuvottelen myös EU:n kolmatta toimintasuunnitelmaa sukupuolten tasa-arvon ja naisten vaikutusvallan lisäämiseksi unionin ulkoisissa toimissa, hän kertoo.

– Lisäksi seuraavassa täysistunnossa marraskuussa on käsittelyssä päätöslauselma Puolan vuosi sitten voimaan tulleesta tosiasiallisesta aborttikiellosta. Vuosi sitten olin valmistelemassa parlamentin Aborttioikeudet Puolassa -päätöslauselmaa, ja nyt, parlamentin jälleen ottaessa kantaa aiheeseen, olen viime vuoden tapaan ryhmäni neuvottelijana päätöslauselman valmistelussa.