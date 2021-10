Sirpa Pietikäinen haluaa EU:n vahvaa roolia arktisessa politiikassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Arktinen alue tulisi varata rauhalle ja tieteelle omistetuksi luonnonsuojelualueeksi, kokoomusmeppi esittää.

Komissiolta on tänään odotettavissa Arktista ulottuvuutta koskeva yhteinen tiedonanto ja parlamentti keskustelee tänään Arktisten alueiden mahdollisuuksista, huolenaiheista ja turvallisuushaasteista.

– Ilmastonmuutoksen myötä lämpeneminen on voimakkaampaa maapallon napa-alueilla aiheuttaen vakavia ympäristöongelmia. Napa-alueet lämpenevät jopa kolme kertaa nopeammin kuin maapallo keskimäärin. Arktinen alue on erittäin herkkä ilmastonmuutokselle ja sen palautumiskyky ympäristökatastrofeista on merkittävästi hitaampi, europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen (kok.) luettelee.

Hänen mukaansa ilmastonmuutoksen vaikutukset ja kasvava kilpailu luonnonvaroista taloudellisen toiminnan lisääntyessä ovat tuoneet mahdollisuuksia, mutta myös merkittäviä uusia riskejä.

– Vaarana on todellinen ’kilpailu pohjalle’ jos kukin arktisista resursseista kiinnostunut maa pyrkii varmistamaan oman osansa alueen luonnonvaroista, sanoo Pietikäinen.

– Arktisten alueiden merkitys kasvaa jääalueiden sulaessa, jolloin liikenne alueella helpottuu ja sen luonnonvarat ovat helpommin hyödynnettävissä. Arktinen alue tulisi varata rauhalle ja tieteelle omistetuksi luonnonsuojelualueeksi, kuten Etelämantereen osalta on jo tehty, ja vapaa liikkuvuus alueella on säilytettävä, Pietikäinen jatkaa.

Europarlamentaarikon mukaan kasvavien käyttöpaineiden takia asialla on kiire ja EU:n tulisikin ottaa arktisessa politiikassa entistä vahvempi rooli.

– Toimittaessa Arktisella alueella pitäisi ottaa erityisesti huomioon ympäristövaikutukset, vaikutusten kerrannollisuus sekä alkuperäiskansojen oikeudet alueen käyttöön, Pietikäinen painottaa.

Pietikäinen oli vuonna 2017 Euroopan parlamentin toinen pääneuvottelija mietinnössä EU:n roolista arktisen alueen kehityksessä tulevina vuosina.