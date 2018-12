Sirpa Paatero: Poliisien määrä pohjoismaalaiselle tasolle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan viranomaiset kärsivät kroonisesta resurssipulasta.

Kansanedustaja Sirpa Paateron (sdp.) mukaan sisäinen turvallisuus edellyttää riittävästi poliiseja. Hän esittää poliisien määrän nostamista ja vakiinnuttamista pohjoismaalaiselle tasolle.

– Tulevan vaalikauden alussa on valmisteltava parlamentaarisesti suunnitelma, jolla tavoitteeseen päästään.

– Poliisien määrä on kyettävä nostamaan 7 850 poliisin tasolle, kuten eduskunnan hallintovaliokunta on sisäisen turvallisuuden selonteosta antamassaan mietinnössä todennut. Kansalaisen on voitava luottaa siihen, että apua saa silloin kun sitä tarvitsee, sanoo Paatero tiedotteessaan.

Kansanedustajan mukaan turvallisuusviranomaiset kärsivät kroonisesta resurssipulasta.

– Jo nyt on havaittavissa tilanteita, joissa rikoksia jää tutkimatta vähäisten resurssien vuoksi. Tämä sotii kansalaisten oikeustajua vastaan ja heikentää luottamusta poliisiin. Poliisin riittävät resurssit ja sekä poliisin alueelliset palvelut on turvattava tarpeen mukaisesti, Paatero vaatii.

